مخالف هرگونه دخالت خارجی در سوریه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای مخالفت خود را با دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی سوریه اعلام کرد.

این بیانیه که پس از دیدار "میخائیل بوگدانوف" معاون وزیر خارجه روسیه با "ولید المعلم" وزیر خارجه سوریه صادر شد از مقامات دمشق خواسته شده در اجرای اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور سرعت عمل بیشتری داشته باشند و با رهبران مخالفان گفتگو کنند.

در ادامه بیانیه به ادامه خشونت در سوریه تاکید و اعلام شده است: در صورت ادامه خشونت ها احتمال اینکه کشورهای غربی تصمیمات قاطعانه ای علیه سوریه اتخاذ کنند وجود دارد. گفته می شود این مقام روسی برای بررسی اوضاع سوریه وارد دمشق شده است.