به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در خطبههای نماز عید سعید فطر که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد بیان داشت: مردم میگویند الحمدلله در سایه نظام اسلامی پیشرفتهای فراوانی از نظر علم و دانش و صنعت و اهمیت به جلسات قرآنی و عمران و آبادی انجام شده است.
این مرجع تقلید اضافه کرد: بعضیها این پیشرفتها را به نفع خودشان مصادره نکنند؛ این پیشرفتها مربوط به نظام و سی و چند سال تلاش است.
وی با بیان اینکه مردم از مسئله تورم و گرانی ناراحتند، اظهار داشت: من کاری به آمار و ارقام ندارم. روزانه حدود دو هزار نامه و پیامک به دفتر ما میآید و خیلیها از تورم و گرانی و مشکلات دیگر گلایه میکنند.
آیتالله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به هزینه بالای آمپول بیماران خاص و عدم پرداختن این هزینه توسط بیمه و همچنین کمتوجهی بیمارستانها به این بیماران، این مشکلات را غیرمنطقی دانست.
لزوم توجه به مسائل فرهنگی
این مرجع تقلید مسائل فرهنگی را از دیگر مشکلات جامعه دانست و گفت: اگر به مسائل اخلاقی ضربه وارد شود به نظام و اسلام و قرآن ضربه وارد میشود.
وی ادامه داد: حجاب یک مسئله فرعی است اما اگر این مسئله فرعی را بزنند و به آن خدشهای وارد کنند، به نظام لطمه میزنند.
مرجع تقلید شیعیان تاکید کرد: باید بیدار باشیم و هم وضع زندگی مردم به صورتی باشد که از نظام راضی باشند و هم همان طوری که رهبر بزرگوار انقلاب فرمودند باید گوش به انتقاد داد.
مسئولان انتقادپذیر باشند
وی اضافه کرد: در میان این انتقادات، انتقادات سازنده زیاد است و اینکه ما بگوییم که هیچ خبری نیست و چشم را به روی حقایق ببندیم درست نیست.
این مرجع تقلید بر لزوم بررسی نقاط ضعف و قوت برنامههای کشور تاکید کرد و افزود: مردم نظام را نگه میدارند و باید راضی باشند.
آیتالله مکارم شیرازی با تاکید بر ضرورت رعایت عفاف و حجاب اسلامی در ادارات و ارگانهای دولتی بیان داشت: ما نمیگوییم در مسئله حجاب خشونت به کار بندید؛ لااقل بخشنامهای به تمام ادارات و نهادهای دولتی بفرستید و اعلام کنید خانمهایی که در آنجا کار میکنند حجاب را رعایت کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از وجود تورم، گرانی و مشکلات فرهنگی در کشور، ضربه به مسائل فرهنگی را موجب آسیب رسیدن به اسلام و قرآن عنون کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در خطبههای نماز عید سعید فطر که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد بیان داشت: مردم میگویند الحمدلله در سایه نظام اسلامی پیشرفتهای فراوانی از نظر علم و دانش و صنعت و اهمیت به جلسات قرآنی و عمران و آبادی انجام شده است.
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