به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید سعید فطر که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد بیان داشت: مردم می‌گویند الحمدلله در سایه نظام اسلامی پیشرفت‌های فراوانی از نظر علم و دانش و صنعت و اهمیت به جلسات قرآنی و عمران و آبادی انجام شده است.



این مرجع تقلید اضافه کرد: بعضی‌ها این پیشرفت‌ها را به نفع خودشان مصادره نکنند؛ این پیشرفت‌ها مربوط به نظام و سی و چند سال تلاش است.



وی با بیان اینکه مردم از مسئله تورم و گرانی ناراحتند، اظهار داشت: من کاری به آمار و ارقام ندارم. روزانه حدود دو هزار نامه و پیامک به دفتر ما می‌آید و خیلی‌ها از تورم و گرانی و مشکلات دیگر گلایه می‌کنند.



آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به هزینه بالای آمپول بیماران خاص و عدم پرداختن این هزینه توسط بیمه و همچنین کم‌توجهی بیمارستان‌ها به این بیماران، این مشکلات را غیرمنطقی دانست.



لزوم توجه به مسائل فرهنگی



این مرجع تقلید مسائل فرهنگی را از دیگر مشکلات جامعه دانست و گفت: اگر به مسائل اخلاقی ضربه وارد شود به نظام و اسلام و قرآن ضربه وارد می‌شود.



وی ادامه داد: حجاب یک مسئله فرعی است اما اگر این مسئله فرعی را بزنند و به آن خدشه‌ای وارد کنند، به نظام لطمه ‌می‌زنند.



مرجع تقلید شیعیان تاکید کرد: باید بیدار باشیم و هم وضع زندگی مردم به صورتی باشد که از نظام راضی باشند و هم همان طوری که رهبر بزرگوار انقلاب فرمودند باید گوش به انتقاد داد.



مسئولان انتقادپذیر باشند



وی اضافه کرد: در میان این انتقادات، انتقادات سازنده زیاد است و اینکه ما بگوییم که هیچ خبری نیست و چشم را به روی حقایق ببندیم درست نیست.



این مرجع تقلید بر لزوم بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه‌های کشور تاکید کرد و افزود: مردم نظام را نگه می‌دارند و باید راضی باشند.



آیت‌الله مکارم شیرازی با تاکید بر ضرورت رعایت عفاف و حجاب اسلامی در ادارات و ارگان‌های دولتی بیان داشت: ما نمی‌گوییم در مسئله حجاب خشونت به کار بندید؛ لااقل بخشنامه‌ای به تمام ادارات و نهادهای دولتی بفرستید و اعلام کنید خانم‌هایی که در آنجا کار می‌کنند حجاب را رعایت کنند.