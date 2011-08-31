9 کشته و زخمی حاصل وقوع سیلاب/ 120 واحد مسکونی زیر آب رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سیلاب در جنوب و غرب کرمان همچنان برخی از روستاها و مناطق مسکونی را تحت محاصره قرار داده و تلاش برای بازگشایی راهها و امدادرسانی به سیل زدگان ادامه دارد.

این سیل موجب کشته شدن دو نفر در رابر، دو نفر در سیرجان و زخمی شدن سه نفر در بافت، یک نفر در رابر و یک نفر نیز در سیرجان شده است.

سیل همچنین خسارات سنگینی به بخشهای زیر بنایی مناطق سیل زده وارد کرده و کشاورزی این مناطق نیز به شدت از این سیلاب خسارت دیده اند و در بافت، رابر، سیرجان، جیرفت، عنبرآباد، کهنوج و راین زمینهای کشاورزی مناطق سیل زده دچار آب گرفتگی شدید شده اند.

در بافت همچنین 15 روستا تحت محاصره سیلاب قرار دارد و تلاش برای بازگشایی این راهها ادامه دارد.

در این میان مردم مناطق سیل زده نیازمند امدادرسانی هستند.

اما آنچه که مردم شهرستانهای سیل زده از آن گله مند هستند عدم اطلاع رسانی و هشدار در خصوص بروز سیلاب است و این درحالیست که مسئولان هواشناسی و ستاد حوادث کرمان می گویند این هشدارها را داده اند.

اکیپهای امدادی در منطقه حضور دارند

کاووس محمودی رئیس جمعیت هلال احمر استان کرمان در گفتگو با مهر از استقرار اکیپهای امدادرسانی در مناطق سیل زده خبر داد.

وی تصریح کرد: هم اکنون امدادرسانی به این مناطق درحال انجام است و 24 اکیپ به صورت فعال درحال امدادرسانی هستند.

این مسئول ادامه داد: 200 تخته چادر، 400 پتو و پلاستیک، نان و کنسرو به منطقه اعزام شده و این آمادگی وجود دارد در صورت نیاز این کمک رسانی افزایش یابد.

وی از مردم خواست با توجه به امکان بارندگی مجدد از حضور در مناطق سیل خیز و مسیر رودخانه ها خودداری کنند.

دو نفر در سیرجان کشته شدند/ مردم از مناطق سیل خیز دور شوند

معاون عمرانی استاندار کرمان نیز با تائید کشته شدن دو نفر دیگر در سیرجان به دلیل سقوط در رودخانه سیلابی گفت: با وجود هشدارهای روزهای اخیر در راستای جلوگیری از حضور در مسیر رودخانه ها متاسفانه روز گذشته دو نفر به دلیل سقوط یک خودرو در رودخانه در سیرجان جان باختند.

محمد جواد کامیاب گفت: پیش از این نیز دو نفر در رابر به دلیل سیلاب کشته شده بودند.

15 روستای بافت در محاصره سیل قرار دارند

معاون استاندار کرمان ادامه داد: 15 روستا در بافت تا روز گذشته در محاصره سیل بودند و تلاش برای بازگشایی راههای این روستاها ادامه دارد همچنین 20 کیلومتر راه روستایی در سیرجان تخریب شده است.

120 خانه مسکونی در کهنوج زیر آب هستند

معاون فرماندار کهنوج نیز از تخریب و آبگرفتگی 120 خانه مسکونی در کهنوج در جنوب کرمان خبر داد.

محمد قربانی ادامه داد: دو میلیارد ریال به تاسیسات راه و برق منطقه خسارت وارد شده است.

این مسئول گفت: تلاش برای خالی کردن مناطق مسکونی از آب ادامه دارد و امیدواریم به زودی امداد رسانی کامل به سیل زدگان انجام شود.

وی از صدمه جدی به سیل بندها خبر داد و خواستار تامین اعتبار برای بازسازی مجدد این سیل بندها با توجه به احتمال بروز سیل مجدد شد.

هشدارهای لازم به ستاد بحران داده شده بود

اما محمد عراقی، مدیرکل هواشناسی کرمان در خصوص هشدار به مناطق سیل خیز گفت: قبل از بروز سیلاب و روز شنبه به دستگاههای مربوط هشدارهای لازم داده شده است.

وی تصریح کرد: به ستاد بحران بروز سیلاب اطلاع داده شد و روز یکشنبه از طریق پیام کوتاه به اعضای ستاد هشدار داده شده بود.

مردم خبر نداشتند/ سیل غافلگیر کننده بود

با این وجود مردم مناطق سیل زده بر اثر بارش سیل در فصل تابستان و بی سابقه بودن این مسئله کاملا غافلگیر شدند.

فرماندار سیرجان نیز در خصوص کشته شدن دو نفر در این شهرستان که روز گذشته روی داد گفت: دو نفر سرنشین یک خودرو بر اثر سقوط در رودخانه جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز زخمی شده است.

راه ارتباطی سیرجان - بندرعباس بازگشایی شد

محمد توحیدی ادامه داد: این سیلاب برای ساعاتی راه ارتباطی سیرجان به بندعباس مسدود کرد که روز گذشته این مشکل برطرف شد.



وی گفت: بیش از 700 راس دام در این سیلاب تلف شدند و برخی زمینهای کشاورزی زیر سیل رفته است.



وی گفت: تعدادی از خانه های مسکونی زیر آب رفته که شامل روستاهای کهن شهر، چاه قلعه، نوکن، چهار سنگری، ناصریه، بورجان می شود.

لزوم اعزام ماشینهای سنگین به ساردوئیه

همچنین سیل روز گذشته بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت را نیز در بر گرفت.



شهاب شهابی سرپرست بخشداری ساردوئیه در این خصوص به خبرنگار مهر اظهارداشت: سه هزار و 500 هکتار زمین کشاورزی در این بخش دچار خسارت شده است.



وی تصریح کرد: کانالهای آب، قنوات و راههای روستایی نیز دچار خسارت شده است.



شهابی ادامه داد: با توجه به کمبود ماشینهای سنگین برای بازگشایی راههای روستایی، نیازمند امکانات و تجهیزات هستیم.



خسارات سیل در حالی به بخشهای مختلف شهرستانهای کرمان خسارت زده که این استان طی 15 سال گذشته با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم می کند و سطح آبهای زیر زمینی در برخی مناطق کرمان به شدت کاهش یافته است.