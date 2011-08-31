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۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

"چشم" پروانه نمایش گرفت؛

صدور پروانه ساخت برای هفت پروژه سینمایی

صدور پروانه ساخت برای هفت پروژه سینمایی

جلسات شورای صدور پروانه نمایش ‌٣٥ میلیمتری و شورای صدور پروانه فیلمسازی ‌٣٥ میلیمتری در تاریخ ‌٧/٦/٩٠در اداره کل ارزشیابی و نظارت تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسوایی به تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود ده نمکی (اخلاقی/ دینی)، جامه‌دران به تهیه کنندگی جهانگیر کوثری و کارگردانی حمیدرضا قطبی (کارگردان اول)، (خانوادگی)، شکست ‌٥٨  به تهیه کنندگی محمود محمد طائمه و کارگردانی محمدرضا اسلامی(سیاسی)، درخت مهربانی به تهیه‌کنندگی علی لدنی و کارگردانی رضا مقصودی(کارگردان اول) (دفاع مقدس)، خانه کنار دریا به تهیه‌کنندگی سیدمحسن وزیری و کارگردانی آرش معیریان (اجتماعی)، 9:20 در بوشهر (انیمیشن سینمایی) به تهیه کنندگی حامد جعفری، محمد همدانی و کارگردانی محمد همدانی (حادثه ای/ انرژی هسته‌ای) و آخرین داستان (انیمیشن سینمایی)  به تهیه کنندگی پوران درخشنده و کارگردانی اشکان رهگذر (تاریخی) عناوین پروژه‌هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده است.

براساس این گزارش، شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم  چشم به کارگردانی جمیل رستمی و تهیه کنندگی جلال شمسیان پروانه نمایش صادر کرده است.

کد مطلب 1396879

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