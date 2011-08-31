  1. بین الملل
  2. سایر
۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

الشروق خبر داد:

قول بوتفلیقه برای دستگیری قذافی در صورت ورود به الجزایر

قول بوتفلیقه برای دستگیری قذافی در صورت ورود به الجزایر

رئیس جمهوری الجزایر از تصمیم الجزیره برای بازداشت دیکتاتور لیبی به محض ورود وی به خاک کشورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشروق چاپ الجزایر، عبدالعزیز بوتفلیقه اظهار داشت : الجزایر در همه حال به قوانین بین المللی احترام می گذارد و به محض ورود معمر قذافی به خاک الجزایر وی را بازداشت خواهیم کرد و به دادگاه جنایی بین المللی تحویل خواهیم داد.

وی افزود: این تصمیم به منزله واکنش الجزایر به سقوط معمر قذافی نیست، بلکه در راستای همسویی با حکم دادگاه جنایی بین المللی مبنی بر دستور بازداشت معمر قذافی و "سیف الاسلام" پسر وی و "عبدالله السنوسی" رئیس سازمان اطلاعات لیبی اتخاذ شده است.

شایان ذکر است که وزارت امور خارجه الجزایر پیش از این پناهنده شدن صفیه ورکش، محمد قذافی و عایشه قذافی را به این کشور تایید کرده بود. نماینده دائم الجزایر در سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که این اقدام  به دلیل انگیزه های انسان دوستانه و شرایط جسمی عایشه دختر قذافی که در حال وضع حمل بود، انجام شده است. 

کد مطلب 1396881

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها