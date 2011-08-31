قول بوتفلیقه برای دستگیری قذافی در صورت ورود به الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشروق چاپ الجزایر، عبدالعزیز بوتفلیقه اظهار داشت : الجزایر در همه حال به قوانین بین المللی احترام می گذارد و به محض ورود معمر قذافی به خاک الجزایر وی را بازداشت خواهیم کرد و به دادگاه جنایی بین المللی تحویل خواهیم داد.

وی افزود: این تصمیم به منزله واکنش الجزایر به سقوط معمر قذافی نیست، بلکه در راستای همسویی با حکم دادگاه جنایی بین المللی مبنی بر دستور بازداشت معمر قذافی و "سیف الاسلام" پسر وی و "عبدالله السنوسی" رئیس سازمان اطلاعات لیبی اتخاذ شده است.

شایان ذکر است که وزارت امور خارجه الجزایر پیش از این پناهنده شدن صفیه ورکش، محمد قذافی و عایشه قذافی را به این کشور تایید کرده بود. نماینده دائم الجزایر در سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که این اقدام به دلیل انگیزه های انسان دوستانه و شرایط جسمی عایشه دختر قذافی که در حال وضع حمل بود، انجام شده است.