سرنوشت قذافی در انتظار شیخ حمد/ مردم بحرین کوتاه نمی آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، "راشد الراشد" گفت : واکنش خودجوش مردم بحرین به سخنان اخیر پادشاه ظالم و مستبد این کشور نشان دهنده حجم بحرانی است که رژیم با آن روبرو است.
وی افزود : سخنان وی نه تنها ناامید کننده، بلکه به گونه ای بود که خشم مردم را برانگیخت و آنها را به خروج از منازل و حضور در خیابانها و درخواست برای تغییر رژیم واداشت.
الراشد تصریح کرد: پادشاه بحرین، در سخنان اخیرش، به هیچ یک از خواستههای مردم اشارهای نکرد. از این رو، ممکن است این ستمکار (پادشاه بحرین) نیز به سرنوشت قذافی دچار شود، زیرا او نیز همچنان با خودکامگی و خودخواهی سخن میگوید.
وی گفت : پادشاه بحرین تلاش میکند در توجیه همه جنایتهایی که مرتکب شده است اینگونه القا کند که این جنایتا به دستور او نبوده، بلکه افرادی خودسر آن را مرتکب شده اند.
الراشد تصریح کرد: اینگونه سخنرانی در حالی ایراد می شود که شمار زیادی از مردم کشته یا بازداشت شدهاند و به برخیاز آنها تجاوز شده است و برخی از بازداشتشدگان زن، وحشیانه، شکنجه شدهاند.
وی افزود: در چنین شرایطی پادشاه در تلویزیون ظاهر میشود و از تخلفات اندک سخن میگوید و خواستههای قانونی و به حق مردم را نادیده میگیرد.
فعال سیاسی بحرینی گفت : برگههای موجود برای اعمال فشار بر رژیم حاکم بحرین این است که مردم به تظاهرات و اعتراضات ادامه دهند و حقوق خود را مطالبه کنند و در برابر هیچ طرحی از خواستههایشان عقب نشینی نکنند.
فعال سیاسی بحرینی گفت : برگههای موجود برای اعمال فشار بر رژیم حاکم بحرین این است که مردم به تظاهرات و اعتراضات ادامه دهند و حقوق خود را مطالبه کنند و در برابر هیچ طرحی از خواستههایشان عقب نشینی نکنند.
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