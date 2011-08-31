جشن شکرگزاری مردم لیبی در اولین عید فطر بدون قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم لیبی امروز با خیالی راحت و آرامش خاطر اولین عید سعید فطر بدون سرهنگ قذافی را جشن گرفتند، هزاران نفر در طرابلس آزاد شده، نماز عید سعید فطر را در فضایی از معنویت و آرامش اقامه کردند.



در خطبه نماز عید فطر که شبکه الجزیره به طور مستقیم پخش کرد، خطیب نماز عید سعید فطر طرابلس گفت : امروز عید واقعی مردم لیبی پس از سقوط قذافی است.



وی با توصیف قذافی به طاغوت و ظالم دعا کرد تا خداوند از وی به خاطر جنایاتی که در لیبی مرتکب شد، انتقام بگیرد، این دعا با فریاد الله اکبر هزاران نمازگزار در طرابلس تایید شد.



خطیب طرابلس همچنین انقلاب لیبی را بزرگترین انقلاب دوران معاصر توصیف کرد و از مردم این کشور خواست با حفظ وحدت، از تفرقه و دودستگی پرهیز کنند.



وی همچنین با تشکر از جامعه بین المللی و نام بردن از کشورهای قطر و امارات متحده عربی به خاطر کمک به انقلابیون لیبی در پیامی خطاب به قذافی گفت : امروز دیگر تو هیچ جایی در میان ما ندارد، چرا که ملت علیه ظلم به پا خواست.



خطیب نماز جمعه عید سعید فطر گفت : لیبی به پیشرفت در تمام زمینه ها نیاز دارد و هرگز به تنهایی قادر به چنین کاری نخواهد بود و به کمک تمام کشورها نیاز دارد، با این حال لیبی نیاز به قیمومیت هیچ کشوری چه اسلامی یا غیر اسلامی ندارد.



وی همچنین از جوانان طرفدار قذافی خواست برای حفظ سلامت و امنیت خود و کشورشان، سلاحهای خود را تحویل دهند.