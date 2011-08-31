انفجار در مسجد شیعیان کویته 10 کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این انفجار انتحاری پس از اقامه نماز صبح امروز و هنگامی که نمازگزاران در حال برگشت به منازل خود بودند رخ داد.

این بمبگذار قصد داشت خود را به نزدیک مسجد برساند، اما به دلیل آنکه راه وی مسدود بود، خودرو را در مقابل این مکان منفجر کرد.

بر اساس این گزارش، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته، اما شهر کویته که مرکز بلوچستان پاکستان محسوب می شود از گذشته شاهد حضور گروه های مختلف شبه نظامی و طالبان و درگیری های آنها با شیعیان این شهر بوده است.

آسوشیتدپرس می نویسد : این انفجار در اولین روز از تعطیلات ویژه عید فطر در پاکستان که مهمترین عید مسلمانان این کشور است رخ داده و موجب شده که آنها تعطیلات را با اندوه آغار کنند.