مصر بر دهانه آتشفشان / احتمال شعله ور شدن آتش انقلاب دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر هشدار داد مصر پس از گذشت شش ماه از انقلاب در دهانه آتشفشان قرار دارد.



البرادعی در گفتگو با روزنامه الشروق مصر، درباره وقوع انقلاب دوم که ممکن است مسالمت آمیز نباشد، هشدار داد.



وی درباره کشته شدن سه سرباز مصری به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست خاطر نشان کرد : این اقدام هرگز پذیرفتنی نیست و باید به هر شکلی آن را محکوم کرد که تمام مردم مصر آن را محکوم کرده اند، اما در کنار محکومیت، بازنگری کامل در وضعیت صحرای سینا به گونه ای که امنیت ملی مصر را حفظ کند، ضروری است و سینا باید بخش جدایی ناپذیر مصر شود.



البرادعی گفت : نقطه شروع باید بازیابی سیطره امنیتی بر سینا باشد که این کار تنها از طریق همکاری با مردم این منطقه آغاز طرح ملی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی آن پس از چندین دهه سهل انگاری و بی تفاوتی نسبت به آن امکان دارد به طوری که ساکنان آن احساس کنند، شرکای وطن هستند و امنیت آنها به امنیت مصر پیوند خورده است.



وی درباره سرنگونی رژیم سابق مصر اظهار داشت : سئوالی که اکنون مطرح است، اینکه آیا ما نظام را تغییر داده ایم یا اشخاص را؟ حتی اگر اشخاص را تغییر داده ایم، همچنان بسیاری از شخصیتهای رژیم سابق در صحنه فعال هستند، کسانی که دست به انقلاب زدند، مورد محاکمه نظامی قرار می گیرند، در حالی که مبارک و العادلی وزیر کشور سابق در دادگاههای غیر نظامی محاکمه می شوند.



خاطر نشان می شود با وجود سرنگونی رژیم حسنی مبارک، مردم مسلمان مصر هنوز معتقدند انقلاب آنها به پیروزی کامل نرسیده و به استثنای سرنگونی دیکتاتور وابسته به غرب و سازشکار، دیگر خواسته های آنها از جمله پاکسازی کشور و نهادهای دولتی از وجود بازماندگان رژیم سابق و محاکمه فوری و علنی کسانی که در قتل و ظلم و فساد مشارکت داشته اند، هنوز محقق نشده است، از سوی دیگر مصریها همچنان به تظاهرات ضد صهیونیستی خود برای اخراج سفیر رژیم اشغالگر قدس ادامه می دهند.