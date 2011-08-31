ملت های منطقه مراقب مصادره پیروزی هایشان از سوی سلطه گران باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، عید سعید فطر، امروز در پرتو انوار یکتاپرستی و ایمان مردم شریف این سرزمین، به همایش عظیم ایرانیان در حمد و ستایش پروردگار تبدیل شد و ملت مؤمن و موحد، در طلب عیدی، بهترین آرزوها و حاجات خود را از معبود کریم خویش مسئلت کرد و در کانون این شور و نشاط ملی، مردم تهران، به شکرانه یک ماه روزه داری و عبادت نماز عید سعید فطر را با شکوهی مثال زدنی به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، در دانشگاه تهران و کیلومترها از خیابانهای اطراف اقامه کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه اول نماز با تبریک عید سعید فطر به ملت عزیز ایران و امت بزرگ اسلامی، تلاش مردم را برای حفظ دستاوردها و محصولات ماه مبارک رمضان، موجب استمرار برکات و توفیقات الهی در تمام طول سال خواندند و خاطرنشان کردند: حفظ دستاوردهای بزرگ رمضانی، همچون «تقوا، انس با قرآن، مناجات با خداوند و صفای نفسانی»، زندگی فردی و اجتماعی را به محیطی امن و امان تبدیل می کند و مهربانی و عطوفت را در جامعه جاری می سازد.

رهبر انقلاب، حضور پرنشاط جوانان، مردان، زنان و گروههای مختلف اجتماعی با رویه ها و سلیقه های مختلف را در مراسم لیالی قدر و دیگر محافل نورانی ماه رمضان، نشانه لطف و رحمت پروردگار و جلوه هایی زیبا از چهره عمومی ملت ایران دانستند و افزودند: جامعه جوان و نسل با طراوت کشور، با تمرین تقوا و در پرتو علم و معرفت و بصیرت، در صراط مستقیم الهی در حال حرکت است و این حقیقت، مژده بزرگی برای آینده «کشور و امت اسلامی»، به شمار می رود.

ایشان در خطبه دوم نماز با تشکر صمیمانه از حضور ارزشمند و با شکوه ملت در راهپیمایی روز قدس افزودند: «بصیرت و همت عمومی» مردم، نعمت بزرگ الهی است که باید قدردان آن بود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حضور گسترده تر ملتهای مسلمان در راهپیمایی روز جهانی قدس خاطرنشان کردند: حوادث منطقه موجب شد که برخی ملتهای مسلمان دیگر هم در آزمایش روز قدس شرکت کنند و به این حرکت عظیم ضد استکباری بپیوندند.

رهبر انقلاب اسلامی، در بخش دیگری از خطبه های نماز عید سعید فطر، در تبیین ضرورتها و نیازهای امروز کشور، اتحاد و همدلی «قشرهای مختلف مردم، مردم با مسئولان و مسئولان با یکدیگر» را نیازی بزرگ و ضرورتی اساسی برشمردند.

ایشان در همین زمینه خاطرنشان کردند: به علت حوادث جاری در منطقه، مقطع مهمی از تاریخ جهان در حال شکل گیری است و ملت و مسئولان در این شرایط بسیار حساس، باید کاملاً هوشیار باشند و اجازه ندهند در این مقطع تعیین کننده تاریخ، اختلاف و کدورت، مانع از ایفای وظایف بزرگ ملت ایران و نظام اسلامی شود.

حضرت آیت الله خامنه ای، «احساس کار و تحرک و نشاط» را دومین ضرورت اساسی کشور خواندند و تأکید کردند: ایران، به کار و تحرک اقتصادی، علمی، اجتماعی و سیاسی نیاز دارد و هرکس در حیطه شغل و وظیفه خود، برای تأمین این نیاز اساسی تلاش کند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری، ذات انتخابات را توأم با نوعی چالش خواندند و افزودند: انتخابات، تجلی حضور مردم، مظهر مردم سالاری دینی و ذخیره و پشتوانه امنیت کشور است و باید مراقب بود که این پشتوانه بزرگ، به چالشی برای امنیت کشور تبدیل نشود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تجربه و درک عینی ملت ایران از تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از انتخابات و ضربه زدن به امنیت کشور تأکید کردند: آحاد مردم، مسئولان مختلف، «منبرداران و فعالان سیاسی» و همه کسانی که می توانند با مردم حرف بزنند باید از انتخابات به عنوان نعمتی الهی پاسداری کنند و هوشیارانه، مراقب چالشهای ضد امنیتی و تلاشهای دشمنان باشند.

ایشان همچنین حوادث بزرگ ماههای اخیر دنیای اسلام را، نتیجه و نشان دهنده عظمت حضور مردم در صحنه دانستند و خاطرنشان کردند: سه دهه قبل، ملت ایران، عظمت و اقتدار ملتها را ثابت کرد و توانست در مسیر تاریخ منطقه و جهان تحول ایجاد کند و امروز دیگر ملتهای منطقه به میدان آمده اند و با حضور خود گره های ناگشودنی را باز می کنند.

رهبر انقلاب افزودند: چه کسی تصور می کرد عوامل امریکا و صهیونیست در منطقه، یکی پس از دیگری سقوط کنند اما دست قدرت ملتها، با تکبیر و یاد خدا، این بتها را پی در پی شکست و نشان داد امت اسلامی، دستی چنین مقتدر دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای، تحولات منطقه را آغاز راهی طولانی خواندند و با دعوت از ملتهای مصر، لیبی، تونس، یمن و بقیه ملتها برای هوشیاری در مقابل موج سواری و سوءاستفاده سلطه گران افزودند: در انقلاب اسلامی ملت ایران نیز، استکبار برای جبران منافع از دست رفته و مصادره انقلاب تلاشهای مختلفی کرد اما هوشیاری ملت و رهبری پیامبرگونه امام راحل عظیم الشأن، نگذاشت اهداف آنان تحقق یابد و ملتهای منطقه نیز امروز برای دستیابی به پیروزی نهایی به همین هوشیاری نیاز دارند.

ایشان با اشاره به قدرتهایی که برای مصادره تحولات لیبی تلاش می کنند افزودند: اینها، تا همین چندی قبل، همدست ستمگران حاکم بر لیبی بودند اما امروز مدعی تحولات این کشور شده اند، که مردم لیبی باید در مقابل این سلطه گران، هوشیار و مراقب باشند.

رهبر انقلاب اسلامی با ابراز نگرانی شدید از وضع ملت بحرین افزودند: به این مردم مظلوم، ظلم و جفا می شود و به وعده های داده شده عمل نمی شود.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: البته هر حرکتی که برای خدا باشد به طور قطع به پیروزی می رسد و این سنت الهی، در همه جا صادق است.

دعوت مردم و مسئولان به ادامه کمک به مردم قحطی زده سومالی آخرین نکته خطبه های حضرت آیت الله خامنه ای در عید سعید فطر بود.

ایشان اوضاع مردم سومالی را غصه ای بزرگ خواندند و با تشکر از کمکهای خوب مردم افزودند: مردم و مسئولان هرچه بیشتر به کمک مردم رنجدیده سومالی بشتابند.