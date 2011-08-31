مهلت AFC به استقلال و پرسپولیس تمدید شد/ تعطیلات به داد فوتبال رسید!

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلاتی که تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا دارند، مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا را برآن داشت تا با دادن اولتیماتومی از این باشگاه‌ها بخواهد که مشکلات و نواقص ورزشگاه‌ها و باشگاه‌ها را تا روز 11 شهریورماه برطرف کنند و مدارک آن را در اختیار این کنفدراسیون قرار دهند.

براین اساس تیم هایی که در لیگ حرفه‌ای حضور دارند و یا سهمیه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند باید ورزشگاه های محل برگزاری مسابقاتشان را به استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا برسانند و از سوی دیگر ساختار تشکیلاتی باشگاه‌هایشان نیز باید مطابق با معیارهای این کنفدراسیون باشد.

در این میان استقلال و پرسپولیس که فصل آینده جزو نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند از نظر تشکیلاتی دچار مشکلاتی هستند که مهمترین آن نداشتن هیئت مدیره و مدیرعامل است که باید تا روز 11 شهریور این مشکل حل می شد.

عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر خبر تمدید مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا به فوتبال ایران را تایید کرد و گفت: با توجه به تعطیلاتی که در ایران با آن مواجه شدیم و تعطیلاتی که در مالزی پیش رو خواهیم داشت، کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست ایران برای تمدید این مهلت موافقت کرد.

محمدی افزود: براساس توافقی که با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتیم، فوتبال ایران باید تا روز 18 شهریورماه مدارک خود را تکمیل و به این کنفدراسیون ارائه دهد. استقلال و پرسپولیس هم یک هفته دیگر فرصت دارند که اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل خود را به سازمان لیگ برتر ارائه کنند.