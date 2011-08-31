به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از مسئولان و قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره)، بیداری اسلامی در منطقه را، بازگشت مسلمانان به هویت اصیل اسلامی خود دانستند و تأکید کردند: شکوه و عظمت امت اسلامی در بازگشت به قدرت اسلام و اتکال به خداوند متعال و شناخت توانائیهای شگرف خود است.

ایشان با تأکید بر اینکه بیداری اسلامی در منطقه و حضور مردم در صحنه برای به دست گرفتن سرنوشت خود، تجربه ای بسیار مهم و ارزشمند در تاریخ اسلام است، افزودند: حوادثی که امروز در مصر، تونس، یمن، لیبی، بحرین و برخی کشورهای دیگر در حال وقوع است، حوادثی تعیین کننده و سرنوشت ساز برای ملتهای مسلمان است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: اگر اراده ملتهای اسلامی بر کسانی که سعی در مداخله در کشورهای اسلامی دارند، غلبه پیدا کند، کشورهای اسلامی تا مدتهای طولانی، حرکتی پیش رونده خواهند داشت.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اما اگر دنیای استکبار و سردمداران سلطه و صهیونیزم جهانی از جمله رژیم مستکبر و ظالم آمریکا، بتوانند بر این امواج سوار شوند و مدیریت صحنه را بدست بگیرند، قطعاً دنیای اسلام تا دهها سال دچار مشکلات بزرگ خواهد بود.

ایشان وظیفه امت اسلامی بویژه نخبگان سیاسی و فرهنگی دنیای اسلام را برای جلوگیری از بروز چنین اتفاق ناگواری، بسیار مهم و حساس خواندند و تأکید کردند: امروز، روز امتحان بزرگ کشورها و ملتهای اسلامی است زیرا ملتهای مسلمان به توانایی خود و قدرت شگرف و کارآئی آن، شناخت پیدا کرده اند.

رهبر انقلاب اسلامی، عملکرد ملت بزرگ ایران در سی سال گذشته را نمونه آشکاری از استقامت و بهره گیری از همه توان، در مسیر صراط مستقیم برشمردند و افزودند: اکنون نتایج این استقامت سی ساله آشکار شده و مقطع فعلی یکی از درخشان ترین مقاطع حیات تاریخی ملت ایران است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: در این سی سال، نسلهای پی در پی، با یک هدف و انگیزه در مقابل فشارهای استکبار از جمله تحریم ها، و تهدیدهای نظامی، سیاسی و امنیتی ایستادگی کردند و امروز ملت ایران، ملتی عزیز، مقتدر، پیش رونده، امیدوار به آینده و دارای چشم انداز روشنی است.

در ابتدای این دیدار احمدی نژاد رئیس جمهور ضمن تبریک عید سعید فطر، تمرین اخلاص و عبودیت محض، تمرین محبت و گذشت و امید به آینده را سه درس بزرگ ماه رمضان بیان کرد و گفت عید فطر، عید حاکمیت ارزشهای الهی و عید ولایت، و عشق و امید است.

رئیس جمهور با اشاره به ظلم و جنایت مستکبران عالم به بشریت بویژه اصرار دولت آمریکای جنایتکار و صهیونیست های شقی برای تجاوز و کشتار در سرزمین فلسطین تاکید کرد وظیفه همه موحدان و مومنان ایستادگی بر آرمان آزادی فلسطین از چنگال صهیونیست های درنده خو، است تا به لطف خداوند، آزادی قدس، مقدمه حکومت صالحان و برقراری عدالت باشد.