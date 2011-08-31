  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

یک مدیر وزارت بهداشت خبر داد:

پیگیری خبر لغو قرارداد بیمارستانهای خصوصی با بیمه های تکمیلی

پیگیری خبر لغو قرارداد بیمارستانهای خصوصی با بیمه های تکمیلی

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، از پیگیری خبر لغو قرارداد بیمارستانهای خصوصی با بیمه‌های تکمیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا اولیایی منش گفت: در پی انتشار اخباری در خصوص لغو یکطرفه قراداد بیمارستانهای خصوصی با بیمه‌های تکمیلی و سرگردان شدن بیماران، وزارت بهداشت پیگیر این موضوع است.

وی افزود: مکالمات و مکاتباتی با برخی سازمانهای مربوطه از جمله سازمان نظام پزشکی و برخی بیمارستانهای خصوصی در این ارتباط انجام شده که نتایج آن بزودی منتشر می‌شود.

اولیایی منش گفت: سرگردان شدن مردم در مراکز درمانی مورد قبول وزارت بهداشت نیست، هرچند در تحقیقات اولیه ما مشخص شد اخبار منتشره در رسانه‌ها مبنی بر لغو یکطرفه قرارداد با شرکتهای بیمه از سوی بیمارستانهای خصوصی در این حد نبوده است.

کد مطلب 1396965

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها