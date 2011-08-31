پیگیری خبر لغو قرارداد بیمارستانهای خصوصی با بیمه های تکمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا اولیایی منش گفت: در پی انتشار اخباری در خصوص لغو یکطرفه قراداد بیمارستانهای خصوصی با بیمه‌های تکمیلی و سرگردان شدن بیماران، وزارت بهداشت پیگیر این موضوع است.

وی افزود: مکالمات و مکاتباتی با برخی سازمانهای مربوطه از جمله سازمان نظام پزشکی و برخی بیمارستانهای خصوصی در این ارتباط انجام شده که نتایج آن بزودی منتشر می‌شود.

اولیایی منش گفت: سرگردان شدن مردم در مراکز درمانی مورد قبول وزارت بهداشت نیست، هرچند در تحقیقات اولیه ما مشخص شد اخبار منتشره در رسانه‌ها مبنی بر لغو یکطرفه قرارداد با شرکتهای بیمه از سوی بیمارستانهای خصوصی در این حد نبوده است.