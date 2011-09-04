محمد رضا آقا میری در گفتگو با خبرنگار مهر، وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم را امری لازم و ضروری دانست و با بیان اینکه در این دوره از انتخابات دو گروه به رقابت با اصولگرایان می پردازند، افزود: جریان انحرافی و اصلاح طلبان در انتخابات شرکت می کنند به همین دلیل نیروهای انقلاب باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا وحدت محقق شود.

وی در ادامه به محوریت جامعتین اشاره کرد و افزود: اصولگرایان همواره در انتخابات با محوریت روحانیت حرکت می کنند ضمن آنکه جامعتین نیز تاکنون نقش خود را به خوبی ایفا کرده است، البته از آیت الله مهدوی کنی درخواست داریم تا موانعی که منجر به عدم وحدت می شود را برطرف کند.

این فعال سیاسی همچنین به انتقاد از عملکرد برخی از رسانه ها که چهره های شاخص اصولگرا را اصلاح طلب معرفی می کند پرداخت و اظهار داشت: همانطور که اشاره کردم اصلاح طلبان در انتخابات شرکت می کنند اما چند روزی است مطالبی مبنی بر تمایل برخی از چهره های شاخص اصولگرای مجلس به دیدگاه سیاسی اصلاح طلبان در رسانه ها منتشر می شود که پرداختن به این موضوع مناسب نیست، زیرا این کار در حقیقت انداختن بذر تفرقه و اختلاف در اردوگاه بزرگ اصولگرایان است.

آقا میری خاطرنشان کرد: خط قرمز اصولگرایان جریان انحرافی است.

وی تاکید کرد: برای تحقق وحدت باید با نیروهای نفوذی و بدسابقه برخورد کرد و مانع ورود آنها به اردوگاه اصولگرایان شد.