عباس اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات لیگ رده سنی نونهالان و نوجوانان کشور با شرکت تیم‌هایی از استان‌های مختلف برای نخستین بار با هدف توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی برگزار می شود.



وی عنوان داشت: در واقع هدف فدراسیون پینگ پنگ این است که با برگزاری مسابقات رده‌های سنی پایه به خصوص نونهالان و نوجوانان، این رشته ورزشی را از رده‌های سنی پایه در بخش قهرمانی به شکلی مطلوب توسعه دهد.



رئیس هیئت پینگ پنگ استان قم با اشاره به برگزاری نخستین دوره رقابت‌های لیگ نونهالان و نوجوانان، ابراز داشت: نخستین دوره رقابت‌های لیگ باشگاههای نونهالان و نوجوانان کشور امروز با پیروزی پینگ پنگ بازان نونهال و نوجوان قمی برابر تیم نفت و گاز گچساران ادامه یافت.



وی اضافه کرد: در این دیدار که از هفته سوم دور رفت مسابقات لیگ برتر پینگ پنگ نونهالان و نوجوانان باشگاه‌های کشور به انجام رسید، دو تیم در سال پینگ پنگ شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی قم با یکدیگر به رقابت پرداختند.



اشعری عنوان داشت: این مسابقه به سبب حضور چهره‌های مطرح در هر دو تیم به خصوص تیم هیئت پینگ پنگ نفت و گاز گچساران از حساسیت و جذابیت خاصی برخوردار بود اما خوشبختانه در نهایت این تیم پینگ پنگ هیئت قم بود که توانست با حساب پنج بر یک حریف خود را شکست داده و به دومین پیروزی در لیگ برتر دست یابد.



وی بیان داشت: در این مسابقه پوریا نعلبندی، آرمان حاجی و محمدمهدی اسدی هر کدام با کسب یک پیروزی و امیرحسین حنطه با کسب دو پیروزی برابر حریفان خود موجب موفقیت تیم پینگ‌پنگ هیئت قم در هفته سوم لیگ برتر پینگ پنگ نونهالان و نوجوانان باشگاه‌های کشور شدند.



رئیس هیئت پینگ پنگ استان قم افزود: این پیروزی در حالی به دست آمد که پینگ‌پنگ‌بازان تیم نونهالان و نوجوانان قم در نخستین مسابقه خود که دو هفته قبل برگزار شد، مقابل تیم صنعت نفت آبادان در دیداری خانگی تن به شکست پنج بر دو داده بودند ولی در هفته دوم با نتیجه بسیار خوبی موفق به شکست تیم پینگ پنگ هیئت لرستان شده بودند.



وی با بیان اینکه برتری مقابل تیم نفت و گاز گچساران دومین سه امتیاز مسابقات لیگ برتر پینگ پنگ نونهالان و نوجوانان باشگاه‌های کشور را برای تیم هیئت قم رقم زد، گفت: در دیدار قبلی مقابل لرستان نیز نفرات تیم هیئت قم نمایش قابل قبولی داشتند و در این دیدار اوج توانمندی خود ارائه کردند زیرا نفت و گاز گچساران تیم بسیار خوبی بود که شکست آنها خیلی ساده به نظر نمی رسید اما این مهم با تلاش و انگیزه بالای بازیکنان ما شکل گرفت.



اشعری افزود: در نخستین دوره رقابت‌های پینگ پنگ لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های شرکت کننده به شکل رفت و برگشت با یکدیگر به رقابت می پردازند تا در نهایت تیم برتر و قهرمان این دوره از مسابقات مشخص شود.