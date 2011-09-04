هشدار رهبری درباره انتخابات مبتنی بر تجربیات گذشته بود

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هشدار رهبر انقلاب درخطبه نماز عید فطر مبنی براینکه باید از انتخابات پاسداری شود و مراقب بود که این پشتوانه بزرگ، به چالشی برای امنیت کشور تبدیل نشود، اظهار داشت: انتخابات دهم ریاست جمهوری، انتخاباتی بزرگ و پرشور بود به گونه ای که می توانست پشتوانه ای برای افزایش و اقتدار ایران در عرصه بین الملل باشد اما مسیر به گونه ای دیگر رقم خورد و عده ای در داخل کشور با همسویی و همکاری دشمنان، فتنه 88 را طراحی کردند به همین دلیل مقام معظم رهبری هشدار دادند که با توجه به تجربه انتخابات دهم ریاست جمهوری در انتخابات آینده مراقب امنیت کشور باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه باید مراقب باشیم تا در زمین دشمن بازی نکنیم، افزود: از هم اکنون علائمی ظاهر شده است که باید مراقب این علائم باشیم.

این کارشناس مسائل سیاسی در تشریح این علائم تصریح کرد: مجموعه ای از تیم داخلی دولت و بعضی از فتنه گران در صددند گفتمان اصولگرایی تکه پاره شود به گونه ای که دیگر گفتمانی به نام اصولگرایی قدم به عرصه نگذارد از این رو باید تلاش کرد تا برنامه های آنها متوقف شود.

محمدی همچنین به انتقاد از اعلام مواضعی که به نام اصولگرایی و منتسب به این جریان در جهت تضعیف سلامت انتخابات مطرح می شود اشاه کرد و اذعان داشت: در حال حاضر اظهار نظرهایی مبنی بر تضعیف سلامت انتخابات بیان می شود و نکته قابل توجه این است که این مطالب از سوی افرادی عنوان می شود که خود را منتسب به اردوگاه اصولگرایان می دانند.

وی خاطرنشان کرد: در انتخابات 88 برخی در داخل تلاش کردند تا انتخابات را نا سالم جلوه دهند در صورتی که نتوانستند تقلب در انتخابات را ثابت کنند.

سردبیر سیاسی روزنامه کیهان تاکید کرد: از این رو طرح مجدد این موضوع آنهم از سوی افرادی که خود را منتسب به اصولگرایان می دانند فقط آب به آسیاب دشمن ریختن است.

این فعال رسانه ای با بیان اینکه دشمن همواره به فکر براندازی انقلاب اسلامی است، گفت: دشمنان دلشان برای اصلاح طلبان یا اصولگرایان نسوخته بلکه فقط براندازی نظام را هدف گرفته اند به همین دلیل دامن زدن به سلامت انتخابات به طرح دشمن کمک می کند.

محمدی اضافه کرد: تجربه نشان داده که دشمنان با تمام وجود فعالیت می کنند تا فشارها در داخل افزایش یابد ، نمونه بارز آن انتخابات سال 88 بود زیرا پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری باردیگر گزینه تحریم روی میز آمریکایی ها قرار گرفت ضمن آنکه دشمنان نظام بصورت تاکتیکی گزینه فشار را در دستور کار خود قرار داده اند.

وی هشدار مقام معظم رهبری را مبتنی بر تجربیات گذشته عنوان کرد و افزود: انتخابات مجلس نهم از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است بنابراین برای اینکه به این دوره ازانتخابات ورود کنیم باید درسهای انتخابات 88 را خوب آموخته باشیم.

سردبیر سیاسی روزنامه کیهان ادامه داد: سال 90 آزمونی برای رجال سیاسی است چرا که اگر کسی در این دوره از انتخابات با هوشیاری کامل وارد نشود و خطاهای گذشته را تکرار کند نظام برخوردی سنگین خواهد کرد ضمن اینکه مردم دیگر تحمل این ناامنی ها را ندارند.

به گزارش مهر، رهبر انقلاب اسلامی در خطبه های نماز عید سعید فطر با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری، ذات انتخابات را توأم با نوعی چالش خواندند و افزودند: انتخابات، تجلی حضور مردم، مظهر مردم سالاری دینی و ذخیره و پشتوانه امنیت کشور است و باید مراقب بود که این پشتوانه بزرگ، به چالشی برای امنیت کشور تبدیل نشود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تجربه و درک عینی ملت ایران از تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از انتخابات و ضربه زدن به امنیت کشور تأکید کردند: آحاد مردم، مسئولان مختلف، «منبرداران و فعالان سیاسی» و همه کسانی که می توانند با مردم حرف بزنند باید از انتخابات به عنوان نعمتی الهی پاسداری کنند و هوشیارانه، مراقب چالشهای ضد امنیتی و تلاشهای دشمنان باشند.