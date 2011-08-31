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۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

با قراردادی قرضی/

"جوکول" به تیم فوتبال لیل فرانسه پیوست

"جوکول" به تیم فوتبال لیل فرانسه پیوست

هافبک ملی‌پوش باشگاه لیورپول به مدت یک فصل به صورت قرضی به تیم فوتبال لیل فرانسه پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، این هافبک 29 ساله که تابستان گذشته به عنوان بازیکن آزاد از چلسی به لیورپول پیوسته بود به دلیل مصدومیت های فراوان نتوانست انتظارات را برآورده کند.

اکنون هم با آمدن جوردان هندرسون، چارلی آدام و استیوارت داونینگ، کول تقریبا فرصتی برای حضور در ترکیب اصلی لیورپول نخواهد داشت و به همین دلیل تصمیم گرفت برای ادامه فصل به لیل فرانسه قهرمان فصل گذشته این کشور بپیوندد.

" لیل " در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد و با تیم های اینتر، زسکا مسکو و ترابوزان اسپور همگروه شده است.

کد مطلب 1397005

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