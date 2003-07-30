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۸ مرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۰۱

نماينده زنجان:

اگر در درون جبهه اصلاحات تفرقه بيفتد ، اصلاحات ناكام مي ماند

اگر در درون جبهه اصلاحات تفرقه بيفتد ، اصلاحات ناكام مي ماند

ابوالفضل شكوري نماينده زنجان در نطق پيش از دستور خود با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي و انقلاب مشروطه و تلاشهاي مردم در راه رسيدن به استقلال و آزادي و جمهوري اسلامي گفت:اختلافات بين مشروطه خواهان موجب شد استبداد در شكل و شمايل ديگري ظهور پيدا كند و به جان يكديگر بيفتند كه نتيجه شكست مشروطه شد.

به گزارش  خبرنگار پارلماني مهر، شكوري از انقلاب مشروطه  به عنوان يك منبع تفكر سياسي ياد كرد و گفت: در شرايط  فعلي  تنها راه ايجاد اصلاحات در چارچوب قانون اساسي ، انسجام دروني گروههاي دوم خرداد است.
نماينده زنجان گفت: اختلاف بين جبهه دوم خرداد امروز موجب شده  مردم از اصلاحات نا اميد شوند و مشاركتشان كم شود.
شكوري افزود:چرا بايد شخصيت هاي ارزشمندي در جبهه دوم خرداد مثل آقاي كروبي هتك حرمت شود و از درون دوم خرداد به عقده گشايي متهم شود.اينها خطرناك است و نبايد از سوي كساني كه سوابق آنها مورد ابهام است اينگونه سخن گفته شود.نماينده   زنجان گفت: نبايد پلهاي پشت سر خود را خراب كنيم.                                                                                               شكوري در بخش ديگري از سخنانش خطاب به شوراي نگهبان گفت:هنوز چند ماه تا زمان انتخابات مانده شوراي نگهبان هيئتهاي نظارت  تشكيل داده و حتي در روستاها تشكيل جلسه داده است. اميدواريم از اين كار جلوگيري شود و خود قانونگذار متهم به قانون شكني نشود.اينكار خلاف قانون است.
نماينده زنجان  به وزير جهاد در خصوص خريد گندم كشاورزان تذكر داد وگفت:43 درصد زيتون را زنجان توليد مي كند اما هيچ توجهي در خصوص اين محصول نمي شود.

کد مطلب 13971

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