اگر در درون جبهه اصلاحات تفرقه بيفتد ، اصلاحات ناكام مي ماند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، شكوري از انقلاب مشروطه به عنوان يك منبع تفكر سياسي ياد كرد و گفت: در شرايط فعلي تنها راه ايجاد اصلاحات در چارچوب قانون اساسي ، انسجام دروني گروههاي دوم خرداد است.
نماينده زنجان گفت: اختلاف بين جبهه دوم خرداد امروز موجب شده مردم از اصلاحات نا اميد شوند و مشاركتشان كم شود.
شكوري افزود:چرا بايد شخصيت هاي ارزشمندي در جبهه دوم خرداد مثل آقاي كروبي هتك حرمت شود و از درون دوم خرداد به عقده گشايي متهم شود.اينها خطرناك است و نبايد از سوي كساني كه سوابق آنها مورد ابهام است اينگونه سخن گفته شود.نماينده زنجان گفت: نبايد پلهاي پشت سر خود را خراب كنيم. شكوري در بخش ديگري از سخنانش خطاب به شوراي نگهبان گفت:هنوز چند ماه تا زمان انتخابات مانده شوراي نگهبان هيئتهاي نظارت تشكيل داده و حتي در روستاها تشكيل جلسه داده است. اميدواريم از اين كار جلوگيري شود و خود قانونگذار متهم به قانون شكني نشود.اينكار خلاف قانون است.
نماينده زنجان به وزير جهاد در خصوص خريد گندم كشاورزان تذكر داد وگفت:43 درصد زيتون را زنجان توليد مي كند اما هيچ توجهي در خصوص اين محصول نمي شود.
ابوالفضل شكوري نماينده زنجان در نطق پيش از دستور خود با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي و انقلاب مشروطه و تلاشهاي مردم در راه رسيدن به استقلال و آزادي و جمهوري اسلامي گفت:اختلافات بين مشروطه خواهان موجب شد استبداد در شكل و شمايل ديگري ظهور پيدا كند و به جان يكديگر بيفتند كه نتيجه شكست مشروطه شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، شكوري از انقلاب مشروطه به عنوان يك منبع تفكر سياسي ياد كرد و گفت: در شرايط فعلي تنها راه ايجاد اصلاحات در چارچوب قانون اساسي ، انسجام دروني گروههاي دوم خرداد است.
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