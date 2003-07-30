اگر در درون جبهه اصلاحات تفرقه بيفتد ، اصلاحات ناكام مي ماند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، شكوري از انقلاب مشروطه به عنوان يك منبع تفكر سياسي ياد كرد و گفت: در شرايط فعلي تنها راه ايجاد اصلاحات در چارچوب قانون اساسي ، انسجام دروني گروههاي دوم خرداد است.

نماينده زنجان گفت: اختلاف بين جبهه دوم خرداد امروز موجب شده مردم از اصلاحات نا اميد شوند و مشاركتشان كم شود.

شكوري افزود:چرا بايد شخصيت هاي ارزشمندي در جبهه دوم خرداد مثل آقاي كروبي هتك حرمت شود و از درون دوم خرداد به عقده گشايي متهم شود.اينها خطرناك است و نبايد از سوي كساني كه سوابق آنها مورد ابهام است اينگونه سخن گفته شود.نماينده زنجان گفت: نبايد پلهاي پشت سر خود را خراب كنيم. شكوري در بخش ديگري از سخنانش خطاب به شوراي نگهبان گفت:هنوز چند ماه تا زمان انتخابات مانده شوراي نگهبان هيئتهاي نظارت تشكيل داده و حتي در روستاها تشكيل جلسه داده است. اميدواريم از اين كار جلوگيري شود و خود قانونگذار متهم به قانون شكني نشود.اينكار خلاف قانون است.

نماينده زنجان به وزير جهاد در خصوص خريد گندم كشاورزان تذكر داد وگفت:43 درصد زيتون را زنجان توليد مي كند اما هيچ توجهي در خصوص اين محصول نمي شود.