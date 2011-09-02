امین نیک فر در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، گفت: مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهانی در دایگو رقابت خوبی بود اما نتیجه ای که در آن گرفتم آن طوری نبود که دلم می خواست. می توانستم از این بهتر هم نتیجه بگیرم اما نشد.

وی با بیان اینکه همین رکورد هم بهترین نتیجه ای بوده که توانسته در شرایط فعلی بگیرد، افزود: من کمتر از یک ماه پیش رکورد ایران را در رقابتهای بین المللی کانادا زدم و در مسابقات مختلفی شرکت کردم.

رکورد دار پرتاب وزنه کشورمان تصریح کرد: من به واسطه همین رکوردم جواز حضور در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان و المپیک لندن را دریافت کردم. به همین خاطر تجربه زیادی را برای حضور در مسابقات جهانی نداشتم.

وی بیان کرد: من دو سال پیش در فاصله نزدیک به یک ماه تا المپیک موفق به کسب سهمیه بازیهای چین شدم. این فاصله تا المپیک کم بود و به همین خاطر نتوانستم خودم را به روزهای اوج بازگردانم.

نیک فر ادامه داد: الان فرصت خوبی است و می توانم خودم را در مسابقات نشان دهم چون یک سال تا المپیک فاصله دارم. فرصت خوبی است و اگر امکاناتی را که می خواهم به من بدهند می توانم در المپیک نتیجه ای بهتر بگیرم.

وی خاطرنشان کرد: من بیشتر از اینکه نیازمند امکانات و تجهیزات باشم نیازمند حمایت از فدراسیون هستم. من درآمریکا تمرین می کنم و در آنجا برای پیشبرد کارهایم نیاز به حمایت از فدراسیون دوومیدانی ایران دارم. من برای رفت و آمد و برنامه گرفتن از مربی ام باید به شهر دیگری بروم همین طور برای حضور در ایران یا حضور در مسابقات مختلف باید سفر کنم و در این خصوص نیازمند حمایت مالی هستم.

پرتابگر وزنه کشورمان ادامه داد: مطمئنا اگر در این خصوص از من حمایت شود و این مشکلات حل گردد می توانم بدون دغدغه به فکر المپیک و تمرین کردن باشم. در این چند سال هیچ کمکی به من از سوی فدراسیون دوومیدانی ایران نشده است نه از فدراسیون حقوق می گیرم و نه پاداشی. حتی مربی ام هم حق الزحمه ای دریافت نمی کند.

امین نیک فر رکورد دار پرتاب وزنه کشورمان در اولین تجربه حضورش در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان در رده بیست و چهارم ایستاد.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از 5 تا 13 شهریور ماه با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور جهان در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.