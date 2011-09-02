تاکید چین و فیلیپین برای حل اختلافات مرزی/ عقد 60 میلیارد دلار قرارداد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری شنهوا، ، "بنینگو آکینو" رییس جمهوری فیلیپین و "هو جینتائو" همتای چینی او در بیاینه مشترکی متعهد شدند گفت و گو برای ادامه صلح ، امنیت و ثبات در منطقه را گسترش دهند.

بر اساس این گزارش ، روسای جمهوری دو کشور در پکن تاکید کردند که امکانات لازم برای حفظ رشد اقتصادی را فراهم خواهند کرد .

چین، فیلیپین و ویتنام مدعی مالکیت بخش های از دریای چین جنوبی هستند که گفته می شود دارای منابع دست نخورده انرژی و مواد معدنی است.

این ادعاها به چندین رویارویی دریایی و اقدام های هر سه کشور برای تقویت حضور نظامی خود در منطقه منجر شده است.و علاوه بر این سه کشور ، برونئی، مالزی و تایوان نیز مدعی بخش هایی از دریا در نزدیکی خطوط ساحلی خود هستند.

روزپنجشنبه روسای دو کشور شاهد امضای 9 قرارداد دوجانبه ، از جمله یک برنامه پنج ساله برای تقویت تجارت به 60 میلیارد دلار تا سال 2016 بودند.

رئیس جمهور فیلیپین روز یکشنبه همراه با هیات بزرگی از بازرگانان فیلیپینی بمنظور تشویق چین برای سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، گردشگری ، انرژی و حوزه های دیگر وارد پکن پایتخت چین شد.

