فوتبال‌ مشهد نیازمند پیشرفت/ اینجا مرغ همسایه غاز است!

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم غیاثیان شامگاه پنجشنبه پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل پرسپولیس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هرجند دیدار با پرسپولیس اولین بازی تدارکاتی ما نبود اما باید بگویم که از بین بازی هایی که انجام داده ایم، این دیدار از همه سخت تر بود.



وی تصریح کرد: با این وجود توانستیم با جمعی از بازیکنان مستعد و جوان بومی مشهد، یک بازی مطلوب را در مقابل تیم قدرتمند پرسپولیس انجام دهیم و نتیجه مناسبی را نیز کسب کنیم.



غیاثیان با بیان اینکه به آینده سیاه جامگان بسیار امیدوار است، گفت: تیم ما در دیدارهای گذشته هم ثابت کرده بود که چه به لحاظ تاکتیک پذیری و چه از نظر قدرت بدنی در سطح بالایی قرار دارد و در دیدار با پرسپولیس این موضوع مشهود بود.



سرمربی سیاه جامگاه در ادامه افزود: برای پیشرفت فوتبال مشهد همه باید کمک کنند و در این زمینه هر کاری که از دست شان برمی آید را انجام دهند، پیشرفت و رسیدن به مدارج عالی با حرف بدست نمی آید.



غیاثیان با بیان اینکه در فوتبال مشهد مرغ همسایه غاز است، گفت: اهالی فوتبال مشهد باید خود را باور کنند و به کار پیشکسوتان و مربیان خود اعتقاد داشته باشند، تا زمانیکه قرار باشد مرغ همسایه را غاز بدانیم و به امید دیگران باشیم قطعا به هیچ کجا نخواهیم رسید.



وی اظهار داشت: تیم ما یک تیم کاملا بومی است که میانگین سنی بسیار پایینی هم دارد و امیدواریم که با همین تیم بتوانیم جایگاه مطلوب فوتبال مشهد و خراسان را بدست آوریم.

تیمهای سیاه جامگان خراسان و پرسپولیس تهران شامگاه پنجشنبه در ورزشگاه ثامن الائمه به دیدار هم رفتند که در پایان سرخپوشان پایتخت با تکل گل علی عسگر از سد تیم مشهدی گذشتند.