خلاصه آثارمان را به کشورهای عربی عرضه و حتی تحمیل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی گودینی نویسنده با بیان نقش فرهنگی انقلاب ایران بر بیداری اسلامی در منطقه گفت: واقعیت بیداری اسلامی روز به روز گسترش بیشتری خواهد یافت و به نظر می‌رسد به زودی تاثیرش را بر کل جهان بگذارد.

این نویسنده در باب نقش اهل قلم در موضوع بیداری اسلامی گفت: از زمان پیروزی انقلاب تا کنون، همراه بودن نویسندگان با مردم و انقلاب، شاخصی برای توفیق و پیشرفت آنها بوده است؛ به طوری که هرگاه نویسندگانی تحت تاثیر بی‌اعتقادی و پزهای روشنفکری از مردم و انقلاب جا ماندند، نه پیشرفتی در کارشان داشتند، نه توفیقی نصیبشان شد. از این رو وظیفه نویسندگان در مورد بیداری اسلامی همراهی با آرمان های انقلاب است.

وی در ادامه با تأکید بر وظیفه دینی و ملی نویسندگان ایرانی گفت: از آنجا که کشور ما در بسیاری از زمینه‌ها از سوی رسانه‌ها و مراکز تبلیغاتی جهان دچار بایکوت و سانسور جهانی است، اگر درباره بیداری اسلامی وآرمان‌های آن، شاعران ما شعر بگویند و نویسندگان ما بنویسند، آثارشان انعکاس زیادی در جهان نخواهد داشت، اما مسلما نباید صرف اینکه صدای ما در جهان انتشار نخواهد یافت، سکوت کنیم. باید به تکلیف خود عمل کرده، بسراییم و بنویسیم.

گودینی ابرازامیدواری کرد، با پیروزی انقلاب مصر که پایگاه فرهنگی جهان عرب است، این کشور در آینده نزدیک به پایگاهی برای اهل قلم کشور تبدیل شود.

این نویسنده گفت: با توجه به مشکلات موجود در راه تعامل ادبی بین ایران و این کشورها، مهم‌ترین این مشکلات، مهجور بودن زبان فارسی در منطقه است. زبان فارسی به جز ایران فقط در 2 کشورافغانستان و تاجیکستان رواج دارد و این بزرگ‌ترین مانع در راه گسترش ادبیات ما است.

گودینی بهترین راهکار برای تعامل فرهنگی، ادبی با کشورهای منطقه را ترجمه آثار شاخص فارسی به زبان عربی دانست وگفت: ما باید بتوانیم حداقل خلاصه و درونمایه‌های آثار خود را به ایشان القا و حتی تحمیل کنیم و برای این کار باید بودجه‌ای در نظر گرفته شود، چون ارزشش را دارد.