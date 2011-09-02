پرتابگر روسیه دومین رکورد مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان را شکست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، هفتمین شب از رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان در دایگو با برگزاری فینال دو ماده پرتابی وزنه زنان آغاز شد. در مسابقه جمعه شب "ماریا آباکوماوا" از روسیه در پنجمین پرتاب خود نیزه را به میزان 71 متر و 99 سانتی متر در استادیوم بزرگ دایگو به پرواز درآورد تا دومین رکورد شکن این رقابتها لقب بگیرد. پیش از این نماینده نیوزلند در پرتاب وزنه زنان هم رکورد این ماده را پس از سالها جابجا کرده بود.

جمعه شب در ادامه رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان در دایگو شاهد برگزاری مسابقات فینال دوی 200 متر زنان خواهیم بود. فینال دوی 4 در 400 متر مردان هم از دیدنی ترین رقابتهای امشب خواهد بود.

اعضای تیم ملی دوومیدانی کشورمان که مسابقاتشان در این دوره از رقابتها به پایان رسیده است با حضور در ورزشگاه کمان آبی، نظاره گر رقابت دونده های دنیا در روزهای پایانی این مسابقات بودند.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور جهان از 5 تا 13 شهریور ماه در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.