به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا بعدازظهر امروز جمعه با برگزاری دو بازی دیگر پیگیری شد که طی آن تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و چین به ترتیب مقابل تاجیکستان و سنگاپور به برتری رسیدند.

در یکی از دیدارهای جذاب امروز تیم‌های چین و سنگاپور از گروه A مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به مصاف هم رفتند. این بازی که به میزبانی چین و در ورزشگاه "تیودونگ" شهر "کانمینگ" برگزار شد، به برتری 2 بر یک سرخپوشان چینی انجامید.

برای چین در این بازی خانگی ژنگ ژی (69 - پنالتی) و یو های (72) گل زدند و تک گل تیم سنگاپور را الکساندر دوریچ در دقیقه 33 به ثمر رساند.

چین با کسب برتری مقابل سنگاپور و تا پیش از برگزاری دیدار عراق - اردن که از ساعت 18:30 امروز جمعه در ورزشگاه "فرانسو حریری" اربیل برگزار خواهد شد، صدرنشین جدول رده بندی گروه A مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیاست.

امروز همچنین تیم فوتبال ازبکستان در چارچوب دیداری از گروه C مسابقات مقابل تاجیکستان به برتری یک بر صفر رسید و هم امتیاز با ژاپن در صدر جدول رده بندی این گروه ایستاد. برای ازبکستان در این بازی خارج از خانه "ماکسیم شاتسکیخ" در دقیقه 72 گل زد و تیمش را به سه امتیازی شیرین رساند.