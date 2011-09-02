سکوهای خالی ورزشگاه و تشویق علی دایی قبل از شروع بازی!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ایران و اندونزی از ساعت 20 امروز در ورزشگاه آزادی آغاز می شود و در حالی که کمتر از نیم ساعت تا آغاز این مسابقه باقی مانده است اکثر سکوهای ورزشگاه خالی است. تنها در این شرایط بخشی از سکوهای کنار جایگاه، روبروی جایگاه و طبقه دوم پر شده است.
* تماشاگران اندونزی که تعداد آنها حدود 200 نفر است در کنار جایگاه ویژه مستقر شده اند که در میان آنها تعدادی بانوی محجه حضور دارند.
* مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال نخستین مسئولی بود که وارد ورزشگاه شد و در جایگاه ویژه نشست.
* تماشاگران حاضر در ورزشگاه در کمال تعجب برای دقایقی به تشویق علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان و تیم فوتبال پرسپولیس پرداختند که البته جمعیت هواداران تیم ملی که در سکوها پخش شده اند بلافاصله با شعارهای دیگری به این تشویق خاتمه دادند.
* یک خانم اندونزیایی که به نظر می رسد مدیا آفسیر تیم ملی کشورش باشد در جایگاه خبرنگاران حضور یافته است.
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