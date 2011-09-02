سکوهای خالی ورزشگاه و تشویق علی دایی قبل از شروع بازی!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ایران و اندونزی از ساعت 20 امروز در ورزشگاه آزادی آغاز می شود و ‏در حالی که کمتر از نیم ساعت تا آغاز این مسابقه باقی مانده است اکثر سکوهای ورزشگاه خالی است. تنها در این شرایط بخشی از سکوهای کنار جایگاه، روبروی جایگاه و طبقه دوم پر شده است.‏

* ‏ تماشاگران اندونزی که تعداد آنها حدود 200 نفر است در کنار جایگاه ویژه مستقر شده اند که در میان آنها تعدادی بانوی محجه ‏حضور دارند.‏

* مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال نخستین مسئولی بود که وارد ورزشگاه شد و در جایگاه ویژه نشست.‏

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه در کمال تعجب برای دقایقی به تشویق علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان و ‏تیم فوتبال پرسپولیس پرداختند که البته جمعیت هواداران تیم ملی که در سکوها پخش شده اند بلافاصله با شعارهای ‏دیگری به این تشویق خاتمه دادند.‏