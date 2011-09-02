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۱۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۳۰

حاشیه های ایران و اندونزی/ ‏

سکوهای خالی ورزشگاه و تشویق علی دایی قبل از شروع بازی!

سکوهای خالی ورزشگاه و تشویق علی دایی قبل از شروع بازی!

در حالی که کمتر از 30 دقیقه تا آغاز دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و اندونزی باقی مانده است تنها بخشی از سکوهای ورزشگاه آزادی توسط تماشاگران پر شده است.‏

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ایران و اندونزی از ساعت 20 امروز  در ورزشگاه آزادی آغاز می شود و ‏در حالی که کمتر از نیم ساعت تا آغاز این مسابقه باقی مانده است اکثر سکوهای ورزشگاه خالی است. تنها در این شرایط بخشی از سکوهای کنار جایگاه، روبروی جایگاه و طبقه دوم پر شده است.‏

* ‏ تماشاگران اندونزی که تعداد آنها حدود 200 نفر است در کنار جایگاه ویژه مستقر شده اند که در میان آنها تعدادی بانوی محجه ‏حضور دارند.‏
 
* مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال نخستین مسئولی بود که وارد ورزشگاه شد و در جایگاه ویژه نشست.‏
 
* تماشاگران حاضر در ورزشگاه در کمال تعجب برای دقایقی به تشویق علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان و ‏تیم فوتبال پرسپولیس پرداختند که البته جمعیت هواداران تیم ملی که در سکوها پخش شده اند بلافاصله با شعارهای ‏دیگری به این تشویق خاتمه دادند.‏

* یک خانم اندونزیایی که به نظر می رسد مدیا آفسیر تیم ملی کشورش باشد در جایگاه خبرنگاران حضور یافته است.‏
کد مطلب 1397549

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