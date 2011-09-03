محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از جدیدترین اقدامات و برنامه های مربوط به اعزام 5 هزار نفر از نیروهای کار متقاضی اعزام به خارج کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: در این بخش به دنبال برون سپاری کارها به کاریابی ها هستیم.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ایده وزیر کار و من این است که در برخی از حوزه های فعالیتی امور به دست کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی سپرده شود، اظهار داشت: با اعتماد کردن به بخش خصوصی می توان کار توانمندسازی این بخش را انجام داد.

فروزان مهر در این خصوص که با توجه به جدیت برنامه اعزام نیروی کار به خارج کشور، بدنه اجرایی و سیستم اداری برخی مقاومت ها را انجام می دهد، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه در این بخش به وظایف خود عمل می کند.

وی با اشاره به اینکه برای اعزام نیروی کار به خارج کشور و تحقق برنامه های این بخش دستگاه های دیگر نیز مسئولیت دارند، افزود: وزارت امور خارجه در این بخش نقش مهمی دارد که امیدواریم هرچه سریعتر بتوانیم به یک تعامل سازنده در این زمینه دست پیدا کنیم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با برنامه تعیین وابسته های کار ایران در کشورهای خارجی، تاکید کرد: در این زمینه باید وزارت امور خارجه در بحث تعیین کشورهای هدف و مستقر کردن وابسته کار ایران اقدام کند.

فروزان مهر با اشاره به لزوم تعامل و هماهنگی در این بخش، افزود: هم اکنون ایران در 3 کشور خارجی وابسته کار دارد که افزایش تعداد وابسته های کار ایران بستگی به همکاری وزارت امور خارجه دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: بررسی تفاهمات دوجانبه بین ایران و کشورهای خارجی و توسعه نمایندگی های کار ایران در کشورهای دیگر، اقداماتی است که می تواند از سوی وزارت امور خارجه دنبال شود.

وی از اجرای 400 پروژه صنعتی توسط وزارت صنایع سابق در 32 کشور جهان خبر داد و با بیان اینکه از این ظرفیت می توان در اعزام کارجویان ایرانی به سایر کشورها استفاده کرد، گفت: نیاز به نیروهای متخصص در این پروژه ها را می توان با نیروی ایرانی تامین کرد.

فروزان مهر در مورد وضعیت هدفگذاری اعزام 5 هزار نفر نیروی کار متقاضی اعزام به خارج کشور طی سال جاری، خاطر نشان کرد: در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است و برنامه به صورت کاملا جدی دنبال می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نکته را هم افزود که در صورت محقق شدن تعاملات مورد نیاز در این خصوص، برنامه های اعزام کارجویان به خارج کشور محقق می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون جلسات به روز بین وزارتخانه و کاریابی ها در جریان است و از این طریق تصمیمات جدیدی برای ظرفیت سازی اتخاذ می شود.