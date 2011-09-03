تبلیغات درون شهری مازندران مناسب جامعه اسلامی نیست

حجت الاسلام ناصرشکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید ایجاد فضاهای جدید قرآنی در سطح شهرهای مازندران ترویج و شهرداریهای استان، نسبت به این موضوع حساسیت و اهتمام ویژه ای داشته باشند.



وی افزود: پیشنهاد اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از شهرداران خواست، مکانهایی را که در اختیار شهرداریها بوده به صورت موقت در اختیار مراکز قرآنی قرار دهند تا تبلیغاتی که در سطح شهر وجود دارد، رنگ و بوی قرآنی و اسلامی به خود گیرد.



شکریان با اشاره به اینکه حمایت از مراکز قرآنی سبب ایجاد اشتغال می شود، افزود: هم اکنون بیش از90 درصد از فعالیتهای قرآنی به مراکز قرآنی واگذار شده که این مراکز با حداقل امکانات خود مشغول فعالیت هستند.



وی، خواستار حمایتهای جدی شوراهای اسلامی و شهرداریهای مازندران نسبت به توسعه و پشتیبانی از مراکز قرآنی شد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیشرفت های خوبی در مسائل قرآنی شده و در این دولت، نسبت به دولت های گذشته در خصوص فعالیتهای قرآنی توجه خوبی شده است.



شکریان افزود: افرادی که وقت خود را صرف خدمت به مردم می کنند از ثواب و پاداش بالایی نزد خداوند متعال برخوردار بوده که باید برای گسترش کلام خداوند متعال تلاش جدی کرد.