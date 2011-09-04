علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت دستور رئیس جمهور درباره افزایش فوق‌العاده ویژه اساتید بازنشسته گفت: در حال پیگیری این موضوع و انجام دستور رئیس جمهور هستیم.

معاون اداری مالی وزارت علوم در پاسخ به اینکه آیا اعتبار لازم برای افزایش فوق‌العاده ویژه اساتید بازنشسته تامین شده است، گفت: بحثی که در رابطه با این موضوع وجود دارد فقط تأمین اعتبار نیست بلکه یکی دو مورد گیر قانونی هم در رابطه با آن داشتیم که برای حل آن در حال پیگیری می‌کنیم.

متکان خاطرنشان کرد: وظیفه داریم وقتی رئیس جمهور دستور می‌دهد، راهکارهای قانونی اجرای دستور رئیس جمهور را نیز پیدا کنیم.

وی در پاسخ به اینکه اعتبار لازم برای اجرای دستور رئیس جمهور جهت افزایش فوق‌العاده ویژه اساتید بازنشسته چقدر است، به مهر گفت: حدود چهار تا پنج میلیارد تومان در سال.

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور در بهار 90 دستور داد تا افزایش مبلغ ریالی فوق‌العاده ویژه تخصیص داده شده به اعضای هیئت‌علمی دانشگاهها با مرتبه استادی به اعضای هیئت‌علمی بازنشسته در مرتبه استاد تمامی نیز تسری پیدا کند.