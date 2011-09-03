تور بین المللی دوچرخه سواری برونئی برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که از 7 سپتامبر مطابق با 16 شهریور آغاز خواهد شد تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز از ایران به عنوان یکی از تیم های شاخص در این تورنمت شرکت خواهد کرد .

بر اساس این گزارش، تیم های شاخص دیگر از کشور تایوان، مالزی و استرالیا در این تورنمت شرکت خواهند داشت .

اولین دور این مسابقات روز چهارشنبه به مسافت 6/149 کیلومتر از بندر سری بگاوان آغاز و در شهر کوالا بلایت پایان خواهد یافت.

دومین روز مسابقات روز پنج شنبه به مسافت 7/142 کیلومتر از شهر کوالا بلایت اغاز و به شهر توتونگ خاتمه خواهد یافت .

سومین روز مسابقات روز جمعه به مسافت 86 کیلومتر از شهر توتتونگ آغاز و به همین شهر ختم خواهد شد.

چهارمین روز مسابقات روز شنبه دوچرخه سواران مسافت 7/104 کیلومتری بین شهر توتونگ تا شهر سری بگاوان را طی خواهند کرد.

پنجمین روز مسابقات روز یکشنبه و در مرحله آخر مسابقات مبدا و مقصد رکاب زنان شهر سری بگاوان پایتخت برونئی خواهد بود.

تیم های ملی دوچرخه سواری برونئی، ازبکستان، ویتنام، مالزی ، تایلند، و تیم های باشگاهی هلند، فیلیپین، اندونزی، برونئی و سنگاپور در این مسابقات شرکت خواهند داشت.