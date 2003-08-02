تربيت متخصص در رشته "نقد هنر" ضروري است

حسين خسروجردي در گفتگو با خبرنگار هنري "مهر" ضمن تاكيد بر مسئله فوق گفت : متاسفانه جاي نقد وبررسي كارشناسانه در هنر هاي تجسمي ايران خالي است . همين امر باعث بروز نابساماني هاي فراواني شده است . اگر تابه حال با ايجاد رشته دانشگاهي نقد هنر چند كارشناس د راين رشته تربيت شده بود ، اكنون نيازي نبود تا از من كه يك هنرمند هستم به جاي كارشناس براي قيمت گذاري اثر هنري استفاده كنند .در اين شرايط من بايد به شكل مضاعفي تلاش كنم تا اين كار را درنهايت دقت و به شكل صحيح انجام دهم . در واقع اكنون باتوجه به شرايطي كه براي ايجاد بازار هنر ايجاد شده است ضرورت تربيت كارشناسان اين رشته هرچه بيشتر از قبل احساس مي شود .

وي ادامه داد : بحث تجزيه و تحليل آثار هنري بايد توسط افرادي انجام شود كه متخصص اين كارند و به شكل متمركز روي اين قضيه كار كرده اند ، تاكي انتظار داريم كه هنرمند نقاش و يا مجسمه ساز خودش به جاي منتقد ، مدير و ... كار كند ؟

در حال حاضر به نظر مي رسد درحوزه هاي اقتصادي و ديگر حوزه ها كارشناس و منتقد وجود دارد اما در حوزه فرهنگ و هنر به دليل نبود منتقد ، نقد به دور از انصاف و حتي در مواردي به دور از بنيه علمي لازم صورت مي گيرد . حدود 12 سال پيش در دانشگاه آزاد اسلامي به مناسبت برپايي نمايشگاه اساتيد دانشگاه سخنراني كردم طي آن ضرورت ايجاد رشته اي به نام "نقد هنر" را ياد آور شدم .اما تاكنون اين قضيه همچنان مسكوت مانده است و جاي اين شاخه تحصيلي در دانشگاه هاي هنري خالي است . كمبود منتقدان متخصص باعث پوشيده ماندن ارزش هاي آثارهنري است .