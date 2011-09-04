کارت مشاغل خانگی برای 90 صنعتگر استان مرکزی صادر شد

قاسم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به فعالیت قابل توجه رشته‌های صنایع‌دستی در استان مرکزی، تا به حال با حجم قابل توجه متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات مشاغل خانگی روبرو بوده‌ایم.و وزارت کار و امور اجتماعی پس از انجام بررسی‌های کارشناسی با همکاری معاونت صنایع‌دستی کشور 181 رشته صنایع‌دستی را در زیر مجموعه مشاغل خانگی تعریف کرده است.

معاون صنایع‌دستی استان مرکزی با اشاره به اینکه تا به حال برای 90 صنعتگر استان در بخش مشاغل خانگی پرونده تشکیل شده است، اظهار داشت: این افراد به سامانه مشاغل خانگی مراجعه و ثبت نام کرده‌اند.

کاظمی تصریح کرد: همچنین با توجه زمان ثبت نام، این صنعتگران کد رهگیری نیز دریافت کرده‌اند.

این مقام مسئول بیان داشت: با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و اداره کل کار و امور اجتماعی استان برای این صنعتگران کارت شناسایی مشاغل خانگی نیز صادر شد.

وی با بیان اینکه هنوز بانک‌های استان مرکزی به منظور اعطای تسهیلات اعلام آمادگی نکرده‌اند، گفت: اداره کل کار و امور اجتماعی استان نیز در انتظار ابلاغ اعتبارات پیش‌بینی شده است.

به گفته او هنرمندانی که تا به حال متقاضی بهره‌مندی از این تسهیلات هستند در رشته‌های صنایع‌دستی چوبی، دستبافته‌های سنتی، گلیم گل برجسته و صنایع‌دستی فلزی فعالیت می‌کنند.

