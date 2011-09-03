جودو در مسیر پیشرفت قرار گرفته/ به کسب سه سهمیه المپیک خوشبین هستیم

محمدرضا حاج یوسف زاده ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: این دوره از رقابتهای جهانی در سطح فنی بالاتری نسبت به دوره قبل برگزار شد چرا که آخرین دوره مسابقات قبل از المپیک بود و امتیاز بالایی هم برای کسب سهمیه المپیک داشت.

وی ادامه داد: همه کشورها با بهترین نفرات خود به پاریس آمده بودند و بسیاری از مدعیان کسب مدال هم خیلی زود از گردونه مسابقات حذف شدند. در چنین شرایطی رودکی توانست عنوان پنجم را کسب کند.

مدیر فنی تیم ملی جودو در مورد اینکه رودکی عنوان پنجم المپیک را نیز در سوابق خود داشت، گفت: قبول دارم رودکی بهترین جودوکار فعلی ماست که در المپیک هم پنجم شده بود ولی در پاریس عملکرد بهتری داشت که اوج آن نیز برتری مقابل سوزوکی ژاپنی بود.

حاج یوسف زاده در مورد تکرار باخت های معلومات هم گفت: معلومات همان دور اول به یکی از بهترین های دنیا برخورد کرد و نتیجه را واگذار کرد. ما در این وزن وی و ذکریا مرادی را داریم که باید به آنها فرصت دهیم تا بازهم شانس خود را برای کسب سهمیه آزمایش کنند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید در مسابقات و اردوهای تمرینی بیشتری شرکت کنیم تا بتوانیم جودو خود را از این حالت سکون خارج کنیم. در زمان ریاست درخشان یک برهه این اتفاق افتاد و تیم ملی هم نتایج خوبی کسب کرد. اگر بتوانیم مشکل روادید و بودجه را حل کنیم می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

مدیر فنی تیم ملی در مورد برنامه های آتی تیم ملی گفت: چهار جام جهانی در کشورهای ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان و امارات طی ماه های آینده برگزار می شود که تلاش داریم در هر چهار رویداد شرکت کینم. با موفقیت در این رقابت ها می توانیم به کسب سهمیه امیدوار باشیم.

حاج یوسف زاده به پشتوانه سازی نیز اشاره کرد و گفت: در کنار توجه به تیم ملی برای کسب سهمیه باید به جوانان و نوجوانان به عنوان سرمایه های تیم ملی نیز بپردازیم چرا که بعد از المپیک با این حجم مسابقات و برنامه ها فرصت برای کار ریشه های از دست می رود. باید از هم اکنون به فکر آینده باشیم تا دوباره دچار چالش کمبود نخبه ها نشویم.

وی در پایان به کادر فنی تیم ملی هم اشاره کرد و گفت: هم اکنون با حضور اساتیدی چون دکتر تجاری و دکتر رحیمی به همراه همکاری حاجی آخوندزاده و چاه خندق در کنار جیرو به جرات می توان گفت جودو راه خود را پیدا کرده و آینده ای روشن در انتظار تیم ملی است.

تیم ملی جودو کشورمان هفته اول شهریورماه با چهار جودوکار در رقابتهای جهانی پاریس شرکت و تنها موفق به کسب عنوان پنجمی توسط محمد رضا رودکی شد.