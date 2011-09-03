به گزارش خبرگزاری مهر، هومن برق نورد که چندی پیش در سریال طنز "ساختمان پزشکان" بازی کرده بود، به تازگی به این تله فیلم پیوسته است. پیش از این بازی علی صادقی، شهرام قائدی و لادن طباطبایی در این فیلم قطعی شده بود. طی روزهای آینده نیز چند بازیگر دیگر به پروژه می‌پیوندند.

این فیلم مضمونی کودکانه و تخیلی دارد و بر همین اساس از جلوه‌های ویژه چشمگیر و متنوعی در آن بهره‌گیری می‌شود. فیلم "آدم آهنی" با هدف آسیب‌شناسی بازی‌های رایانه‌ای و آگاه‌سازی درباره عواقب این گونه سرگرمی‌ها تولید می‌شود و در خلاصه داستان آن آمده: سینا پسری نوجوان است که به دلیل افراط در انجام بازی‌‌های کامپیوتری دچار بیماری روانی شده است. از سوی دیگر والدین او نیز با یکدیگر اختلاف نظر دارند و هر کدام درگیر دلمشغولی‌های خود هستند و به فرزندشان بی‌توجهی می‌کنند. سیروس (با بازی علی صادقی) هم پسر جوانی است که روبروی مدرسه بچه‌ها، سی‌دی بازی‌های رایانه‌ای می‌فروشد، بدون اینکه به تناسب بازی‌ با سن و سال آنان توجه کند. این ماجرا موجب نگرانی آقای واله، دایی سینا (با بازی شهرام قائدی) که مدیر مدرسه نیز هست شده و ...

عوامل تولید فیلم عبارتند از مشاور پروژه: مقصود جباری، مدیر تولید: حمید احمدی، مدیر هنری ،طراح صحنه، لباس و گریم: نوید فرح‌مرزی، مدیر تصویربرداری: عباس رحیمی، مدیر صدابرداری: بهروز عابدینی، آهنگساز: بهرنگ قدرتی، شاعر: عبدالجبار کاکایی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار یک کارگردان: یوسف طاهریان، عکاس: میلاد مسگرها و منشی‌صحنه: افسانه شیخی، تهیه‌کننده: علی واله و محمدعلی کیانی.