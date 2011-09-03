به گزارش خبرگزای مهر، این مجموعه محصول سال 1944 کانادا است که پخش آن از امروز 12 شهریور ماه از شبکه سه آغاز می‌شود. این مجموعه هر روز به جز پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها روی آنتن می‌رود. این مجموعه را جرج بلومفیلد، پل هاجیس و استیو مارکو ساختند.

در مجموعه "به سوی جنوب" پل گراس، دیوید مارچانو، تونی کریج، کالوم کیت رنییه و ...بازی کردند و داستان درباره بنتون فریزر است که از افراد پلیس سوار کانادا است و درستکاری و احترام به قانون را اصل می‌داند و ری ویچیو که پلیس بی‌قید و آسان گیر است و همواره در پی اثبات مردانگی خود است و ...