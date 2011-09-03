۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۰۵

مجموعه "به سوی جنوب" از شبکه سه پخش می‌شود

پخش مجموعه خارجی "به سوی جنوب" از امروز 12 شهریورماه از شبکه سه شروع می‌شود.

به گزارش خبرگزای مهر، این مجموعه محصول سال 1944 کانادا است که پخش آن از امروز 12 شهریور ماه از شبکه سه آغاز می‌شود. این مجموعه هر روز به جز پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها روی آنتن می‌رود. این مجموعه را جرج بلومفیلد، پل هاجیس و استیو مارکو ساختند.

در مجموعه "به سوی جنوب" پل گراس، دیوید مارچانو، تونی کریج،  کالوم کیت رنییه  و ...بازی کردند و داستان درباره بنتون فریزر است که از افراد پلیس سوار کانادا است و درستکاری و احترام به قانون را اصل می‌داند  و ری ویچیو که پلیس بی‌قید و آسان گیر است و همواره در پی اثبات مردانگی خود است و ...

