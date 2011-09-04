نتایج نهایی دوره های کوتاه مدت MBA دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اسامی پذیرفته شدگان ترم پائیز دوره عالی کوتاه مدت مدیریت اجرایی (MBA) دانشگاه شهید بهشتی، زمان ثبت نام نهایی از امروز یکشنبه 13 شهریورماه آغاز شد و تا روز سه شنبه 15 شهریورماه ادامه دارد.

دوره حرفه ای مدیریت اجرایی MBA در طول یک سال و در سه ترم برگزار می شود که شامل 370 ساعت آموزشی است و در این دوره 64 نفر پذیرش شدند.

در پایان هر درس از دانشپذیران آزمون به عمل می آید، نمره هر درس شامل نمره کتبی و نمره پروژه درسی اعلام شده و حداقل نمره قبولی در هر درس 12 است.