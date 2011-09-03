به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی کریمیان در تبیین اهداف و رویکردهای اساسی جشنواره رادیو و تلویزیونهای اسلامی گفت: ایجاد رقابت میان شبکههای عضو اتحادیه به منظور تولید آثار برتر، افزایش کیفیت تولیدات در مقیاس جهانی و فراهم کردن فضایی پاک برای ساخت برنامههایی که مورد نیاز انسان امروز هستند از جمله اهداف اصلی اتحادیه است که در جشنواره دنبال می شود.
وی ادامه داد: در همین راستا در دو سال گذشته، شاهد شکوفایی و رشد شبکههای عضو در زمینه تولیدات آثار رادیویی و تلویزیونی بودهایم و امید است در جشنواره امسال هم شاهد رشد کیفی مجموعه آثار واصله به دبیرخانه جشنواره باشیم.
به گفته حجت الاسلام و المسلمین کریمیان بررسی آثاری که تا کنون به دفتر دبیرخانه ارسال شده، نشانگر آن است که فضای رقابتی مورد نظر اتحادیه، ایجاد شده است و هر روز نیز بهتر می شود.
دبیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی با بیان این مطلب که جشنواره سوم، در سه بخش رادیویی، تلویزیونی و پایگاههای اینترنتی به بررسی آثار میپردازد، اظهار کرد: در جشنوارههای پیشین، آثار رسیده در چهار بخش رادیویی، تلویزیونی، تولیدات سیاسی و پایگاههای اینترنتی طبقهبندی و به قضاوت گذاشته میشد که مطابق برنامهریزیهای انجام شده بخش سیاسی حذف گردید و بنا شد همه موضوعات اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... در سه محور ذکر شده مورد بررسی داوران قرار بگیرند.
وی درباره بخشهای ویژهای که برای جشنواره در نظر گرفته شده است، نیز توضیح داد: در هر سال یک جایزه یا عنوان ویژه برای تمرکز جشنواره پیشبینی میشود که در دو سال گذشته موضوعات "قرآن و پیامبراعظم (ص)" و "مقاومت" به عنوان محورهای ویژه جشنواره قرار گرفتند و امسال هم موضوع "بیداری اسلامی" به عنوان نقطه نگاه ویژه جشنواره در نظر گرفته شده است.
دبیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه در سال جاری اجلاس تخصصی "دین، رسانه و کودک" با شرکت مسئولین شبکههای عضو و از سوی این اتحادیه برگزار شد، یکی از موضوعات مهمی که برای جشنواره امسال پیش بینی کردهایم؛ " کودک دین و رسانه" است و در همین راستا به شبکههایی که بیشترین اهتمام را در تولید بهترین برنامه در خصوص کودک و نوجوان با محوریت دینی مبذول داشتهاند، امتیاز و جوایز ویژهای تعلق خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: البته موضوع "مقاومت اسلامی" هر ساله به عنوان محور ویژه در جشنوارههای ما مطرح میشود و در جشنواره سوم نیز مورد توجه است.
حجت الاسلام و المسلمین کریمیان در پاسخ به این پرسش که سیاستهای جشنواره در قبال برگزیدگان اغلب تشویقی است یا حمایتی گفت: به این خاطر که اتحادیه در اصل یک تشکیلات بینالمللی است که وظیفه اصلی اش ایجاد همگرایی و هم افزایی در میان شبکههای اسلامی است، قطعاً سیاست حمایتی در قبال شبکه های عضو دارد که بیشترهم شامل حمایتهای فنی، تخصصی و معنوی است.
وی افزود: البته مطابق هدفی که در این جشنواره به دنبال آن هستیم، سیاستهای اتحادیه هم تشویقی است و هم حمایتی.
حجت الاسلام و المسلمین کریمیان درباره مکان برگزاری جشنواره نیز توضیح داد: محل برگزاری جشنواره به نظر شورای عالی اتحادیه بستگی دارد. در حال حاضر بر اساس مصوبه این شورا، جشنواره همزمان با اجلاس مجمع عمومی مدیران شبکههای عضو اتحادیه برگزار میشود و به این خاطر که دبیرخانه مجمع در تهران قرار دارد، بالطبع اجلاس مجمع عمومی و جشنواره نیز در تهران برگزار خواهند شد.
وی افزود: اگر روزی بنا باشد اجلاس عمومی مجمع، خارج از تهران برگزار شود، با نظر شورای عالی ممکن است تغییراتی در مکان برگزاری جشنواره نیز به وجود بیاید.
دبیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی آینده این جشنواره را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: بر اساس تجربهای که دو سال گذشته کسب کردهایم، تصور ما این است که اقبال از جشنواره بیشتر شده است و آثاری که به جشنواره ارسال میشوند کیفیتر شدهاند.
اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و بیش از 190 شبکه رادیویی و تلویزیونی اسلامی در سراسر جهان را در برمیگیرد. مراسم اختتامیه سومین جشنواره تولیدات اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی همزمان با پنجمین اجلاس مجمع عمومی مدیران شبکههای عضو و سومین بازار فیلم اسلامی، از چهارم تا ششم مهرماه سال جاری، در تهران برگزار میشود.
نظر شما