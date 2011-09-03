موانع اکران عمومی "گزارش یک جشن" را شفاف مطرح کنید

به گزارش خبرنگار مهر، خبرها حاکی از آن است که وضعیت اکران فیلم "گزارش یک جشن" در شرایط مطلوب نیست. این فیلم اول اسفند سال گذشته برای مجوز نمایش به اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و رشاد ارائه شد، اما حدود چهار ماه بعد اصلاحات وارده بر فیلم به تهیه‌کننده و کارگردان اعلام شده است.

طبق شنیده‌ها طی مذاکرات ابراهیم حاتمی‌کیا و جواد شمقدری معاون سینمایی که مدت‌ها قبل صورت گرفته اصلاحات جزئی بر این فیلم وارد شده که هم اکنون این موارد اعمال شده است.

به گفته تهیه‌کننده حدود سه ماه است که اصلاحات انجام شده و نسخه نهایی این فیلم در اختیار ارشاد است. اما همچنان پروانه نمایش آن صادر نمی‌شود. گویا مشکلات پیش آمده برای اکران عمومی این فیلم خارج از اختیار و توان معاونت سینمایی است.

با توجه به این موضوع محمد پیرهادی تهیه‌کننده "گزارش یک جشن" در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تعلل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد در صدور پروانه نمایش این فیلم باعث شده، با واکنش‌های جدی نهادهای قدرت مواجه شود و عملا از حوزه اختیارات و مسئولیت معاونت سینمایی خارج شود.

وی افزود: انتظار ما این است که آقای سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی به جای طرح موضوع تکراری اصلاحات اندکی صریح و روشن موانع جدی پیش روی اکران را با مردم و دوستداران این کارگردان در میان بگذارد.

پیرهادی در ادامه تاکید کرد: ایشان بدانند که رفتار صادقانه مهمترین انتظار جامعه سینمایی از ایشان است و این نقطه ضعف محسوب نمی‌شود که یک مدیر بگوید ما مرتبه قبل توان آزاد کردن فیلم توقیفی یک فیلمساز را داشته‌ایم وعلیرغم نمایش "گزارش یک جشن" در جشنواره فیلم فجر سال گذشته امروز عاجز از اکران عمومی آن هستیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بهتر است این نکته را به عنوان معضل و مشکل حوزه نمایش فیلم برای اهالی سینما در میان بگذارند نه اینکه با به کاربردن الفاظ و ادبیات گنگ و نامفهوم سعی در پنهان کردن حقایق داشته باشند.

"گزارش یک جشن" آخرین ساخته حاتمی‌کیا است که در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد. در این فیلم رویا تیموریان، مریلا زارعی، رضا کیانیان، داریوش ارجمند، سیامک احصایی، بهروز شعیبی، طناز طباطبایی، هدی ناصح و... بازی کردند.

عوامل تولید فیلم این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: ابراهیم حاتمی‌کیا، مدیرفیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: مهین نویدی، دستیار و برنامه‌ریز: روزبه سجادی حسینی و تهیه‌کننده: محمد پیرهادی.