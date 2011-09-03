بیانیه وزارت خارجه پیرامون گزارش هیئت سازمان ملل درباره حمله صهیونیستها به کشتی آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت خارجه ایران به این شرح است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نگرانی جدی خود را از اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی در تهیه گزارش هیات تحقیق سازمان ملل پیرامون جنایات آن رژیم در حمله به کشتی امداد رسان ترکیه در آبهای غزه ابراز می دارد.



درز محتوای پیش نویس این گزارش باعث شگفتی بسیاری از محافل دیپلماتیک شد، چراکه در آن، اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی رژیم صهیونیستی در محاصره غزه را به نوعی مجاز و قانونی قلمداد کرده است. رژیم صهیونیستی از همان ابتدا که قرار شد کمیسیون تحقیق تشکیل شود شرط و شروط فراوانی قائل شد تا بتواند در روند تحقیقات و نتیجه گیری گزارش اعمال نفوذ کند.



جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از آنکارا، خواستار جلوگیری از اعمال نفوذ این رژیم در تغییر نتایج تحقیقات مستقل بین المللی است. متاسفانه مدتها بعد از انتشار گزارش آقای گلدستون که در آن ضمن تشریح جنایات رژیم صهیونیستی، بر غیر قانونی بودن این اقدامات تاکید و آن را محکوم کرده بود، شاهد اعمال فشار توسط این رژیم و تلاش برای تغییر نتیجه گزارش بودیم و اینک در گزارش کمیسیون تحقیق پیرامون حمله به کاروان آزادی مجددا شاهد اقدام این رژیم برای تحریف واقعیت هستیم.



جمهوری اسلامی ایران تاکید می نماید که سازمان ملل باید خود را در مقابل هرگونه اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی در تهیه و نتایج گزارشهای هیئتهای تحقیق راجع به غزه حفظ نماید، لذا امیدوار است در گزارش رسمی که در آینده منتشر خواهد شد، موارد فوق اصلاح گردد.

