««من او» به روسیه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد مطالعات اسلامی روسیه که سال گذشته توانسته بود رمان «اسماعیل» نوشته امیر حسین فردی را با ترجمه «الکساندر آندروشکین» روانه بازار کتاب در روسیه کند، به تازگی ترجمه رمان «من او» نوشته رضا امیرخانی را نیز آماده انتشار کرده است.

این رمان به عنوان یکی از رمان‌های معناگرای شاخص معاصر جهان در این بنیاد انتخاب و برای ترجمه به اندروشکین سپرده شده است که همزمان با اتمام ترجمه، به زودی توسط یکی از ناشران معروف روس در کشور روسیه منتشر خواهد شد.

رضا امیرخانی در سال 78 توانست با الهام گیری از شیوه روایتگری قرآن کریم، رمانی به نام «من او» را منتشر کرد که تاکنون 31 بار تجدید چاپ شده است.

بنیاد مطالعات اسلامی، تابستان 1386 در روسیه به ثبت رسمی رسیده است. این بنیاد با هدف توسعه و جهت دهی مطالعات اسلامی به زبان روسی فعالیت‌های خود را سامان داده و برنامه‌های آن نیز جهت مخاطبین مختلف اعم از پژوهشگران آکادمیک در حوزه مطالعات اسلامی و علاقه‌مندان به موضوعات مختلف در حوزه فرهنگ اسلامی با در نظر گرفتن نیازهای عموم جامعه روس زبان پی‌ریزی شده است.