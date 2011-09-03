۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تمهیدات پلیس برای بازگشایی مدارس/ استقرار گشتها مقابل مدارس

معاون عملیات پلیس پایتخت با اعلام تمهیدات پلیس برای بازگشایی مدارس گفت: گشتهای کلانتریها همزمان با اول مهر در مقابل مدارس مستقر می‌شوند.

سرهنگ قادر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال همزمان با بازگشایی مدارس طرحهای ترافیکی و انتظامی در سطح شهر اجرا می شود. به همین منظور تیمهای گشتی پلیس به منظور برقراری نظم و انظباط هنگام بازگشایی و تعطیلی مدارس در این مکانها حاضر می شوند.

وی ادامه داد: پلیس با مزاحمان نوامیس و هنجارشکنان که بخواهند برای دانش آموزان مزاحمت ایجاد کنند برخورد قاطع می کند.

معاون عملیات پلیس تهران با اشاره به اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی برای سهولت تردد تاکید کرد: معاونان پلیس پایتخت به منظور اطلاع رسانی و آموزش نکات ایمنی به دانش آموزان در مدارس حاضر شده و به آنها آموزش می دهند. 
 

