تمهیدات پلیس برای بازگشایی مدارس/ استقرار گشتها مقابل مدارس

سرهنگ قادر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال همزمان با بازگشایی مدارس طرحهای ترافیکی و انتظامی در سطح شهر اجرا می شود. به همین منظور تیمهای گشتی پلیس به منظور برقراری نظم و انظباط هنگام بازگشایی و تعطیلی مدارس در این مکانها حاضر می شوند.

وی ادامه داد: پلیس با مزاحمان نوامیس و هنجارشکنان که بخواهند برای دانش آموزان مزاحمت ایجاد کنند برخورد قاطع می کند.

معاون عملیات پلیس تهران با اشاره به اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی برای سهولت تردد تاکید کرد: معاونان پلیس پایتخت به منظور اطلاع رسانی و آموزش نکات ایمنی به دانش آموزان در مدارس حاضر شده و به آنها آموزش می دهند.

