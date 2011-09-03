خلیل اکبری شاندیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این استادیوم که واقع در چهارراه خیام و با ظرفیت 25 هزار نفر است، در مرحله‌ عقد قرارداد برای مسقف کردن بزرگترین استادیوم چمن مصنوعی کشور با سازه‌ سبک است.

وی در مورد پروژه‌های در دست احداث آستان قدس رضوی اظهار داشت: با توجه به موقعیت شهرها و با مدنظر قراردادن نیاز پروژه‌ها، زمینی با وسعت 32 هزار متر مربع در سبزوار و زمینی دیگر در اسفراین با وسعت هزار متر مربع برای ساخت کتابخانه مشخص و با پیشرفت قابل توجهی در دست احداث است.

وی با بیان اینکه وظایف معاونت فنی و عمران موقوفات به دو بخش مدیریت ساختمان و مدیریت تاسیسات تقسیم شده است، تصریح کرد: در صورت کوچکی پروژه‌ها و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کار به صورت امانی انجام می‌شود.

اکبری ادامه داد: از سیاست‌های کلان این سازمان واگذاری بیشتر پروژه‌ها به بخش خصوصی، تحت عنوان پیمانکار برای نظارت در خصوص پیشرفت بهتر و با کیفیت‌تر است.

معاون فنی عمران و موقوفات آستان قدس رضوی گفت: تمامی فعالیت‌های تأسیساتی باغ ملک آباد توسط این معاونت صورت گرفته است، همچنین باغ‌های دوم وسوم آرامستان خواجه‌ربیع با رویکرد مذهبی در دست احداث است.

وی ادامه داد: مجتمع تجارتی اقامتی بهار در نزدیکی حرم مطهر رضوی با زیر بنایی بالغ بر 35 هزار متر مربع، مرکز بین‌المللی مالی - اقتصادی ابتدای بلوار جانباز با وسعت 130 هزار متر مربع با پیشرفت 35 درصدی در دست اجرا است.