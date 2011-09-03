البرز گاز کیش صدرنشین مسابقات تنیس لیگ کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته چهارم رقابت‎های تنیس لیگ برتر کشور (جام خلیج فارس) روز جمعه تیم سیمین سپاهان اصفهان در کرمانشاه با نتیجه 4 بر 2 تیم توسعه و عمران این استان را شکست داد.

البرز گاز کیش در دیداری که میزبانی آن را بر عهده داشت و در باشگاه تنیس استقلال برگزار شد موفق شد با نتیجه 6 بر صفر مقابل نیرو نشاط تهران به برتری دست یابد. ضمن اینکه دیدار دو تیم صبا طب شیراز و عرشیا دارو تبریز نیز با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید. این دیدار به میزبانی عرشیا دارو تبریز در مجموعه ورزشی سهند برگزار شد.

در چارچوب این هفته از مسابقات تنیس لیگ برتر کشور دیدار تیم‎های سحر خیز مشهد و پیکان تهران که قرار بود به میزبانی مشهدی‎ها برگزار شود، لغو شد.

در پایان سه دیدار برگزار شده از هفته چهارم مسابقات تنیس لیگ برتر کشور تیم البرز گاز کیش با تفاضل امتیاز بیشتر نسبت به سیمین سپاهان در صدر جدول قرار گرفت و صبا طب شیراز در رده سوم ایستاد. تیم پیکان تهران با یک بازی کمتر در رده چهارم جای گرفته است.