موافقان و مخالفان پخش تلویزیونی دادگاههای مجرمان خطرناک

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اصل 165 قانون اساسی تمامی محاکمات باید علنی برگزار ‎شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی مصلحت نظام، عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. همچنین در ماده 188 آئین دادرسی عنوان شده دادگاههای علنی نباید از رسانه به طور مستقیم پخش شوند.

براساس این گزارش، چندی پیش و در پی وقوع برخی جرائم خاص در جامعه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور از تلاش قوه قضائیه برای تنظیم لایحه ای برای پخش تلویزیونی دادگاه مجرمان خطرناک خبر داد.

وی با اشاره به ماده ۱۸۸ آیین دادرسی مبنی بر ممنوعیت پخش دادگاههای علنی اظهار داشت: چطور ممکن است فردی که اقدام پرخطر انجام داده دادگاهش پخش نشود و مردم چهره او را نبینند؟ برای مجرم حکم صادر می شود اما حق نداریم بگوییم او چه کرده است. لذا اگر مجلس می تواند در این زمینه کمک کند و برای تسریع این موضوع را به صورت طرح ارائه کند تا زمان کمتری صرف شود ما نیز در کار کارشناسی به مجلس کمک می کنیم.

گفته های دادستان کل کشور در مورد پخش زنده محاکمه مجرمان خطرناک در حالی مطرح می شود که موافقان و مخالفان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارات قابل تاملی را بیان کرده اند:

جدول اظهارات کارشناسان

نام کارشناس عنوان اظهارنظر ولی الله حسینی قاضی محاکم عمومی تهران پخش دادگاه متهمان جرائم خاص و خشن نه در مجازات متهمان تاثیر دارد و نه جامعه متنبه می شود بلکه تاثیر عکس دارد و به نفع جامعه نیست. محمد رضا حبیبی دادستان اصفهان رسانه ها می توانند نتایج دادگاههای مجرمان خطرناک را منتشر کنند ولی اینکه این دادگاهها به صورت زنده یا ضبط شده پخش شود به مصلحت نیست و نباید کاری کنیم که در جامعه احساس ناامنی بیشتر شود زیرا پخش اینگونه تصاویر اثرات سوء دارد. حجت الاسلام سید محمد موسوی پور دادستان یاسوج رسانه ای کردن دادگاه متهمان جرائم خشن و خاص اقدامی مطلوب است زیرا موجب می شود سرعت عمل دادسرا و دادگاه در پیگیری پرونده بیشتر شده و اطاله دادسری در اینگونه پرونده ها به دلیل پخش تلویزیونی دادگاه بیشتر می شود. علی ادیب معاون مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه به جای پخش تلویزیونی دادگاههای جرائم خاص قوه قضائیه باید با همکاری رسانه ملی مستند آسیب شناسی متهمان تولید شود. به عنوان مثال آیا مختومه شدن پرونده میدان کاج یا اسیدپاشی جامعه را آرام کرده است؟ در حالی که جامعه باید مطلع شود این جرم از کجا شکل گرفته تا به نوعی پیشگیری از وقوع جرم شکل بگیرد ولی امروز شاهد آن هستیم قوه قضائیه با سرعت اینگونه پرونده ها را مختومه و حکم را اجرا می کند هرچند صحیح است ولی بازدارندگی ندارد. به اعتقاد من باید به سراغ مجرمان در زندانها رفته و زندگی آنها را واکاوی کنیم زیرا با این شیوه جامعه هشیارتر شده و آسیب هم ندارد. مصطفی رفیعیان وکیل پایه یک دادگستری در مورد پخش تلویزیونی دادگاههای جرائم خاص باید کارشناسان علوم اجتماعی و روانشاسان اظهار نظر کنند و مساله ای نیست که قوه قضائیه پیگیری کند. به اعتقاد من این مورد باید بسیار با دقت و حساسیت و در جمع نخبگان جامعه شناس و آسیب شناس بررسی شود.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پخش دادگاه متهمان جرائم خاص گفت: اینکه دادگاه تمامی جرائم خاص اعم از متهمان تجاوز به عنف یا قتل و سرقت و محاربه از شبکه های تلویزیونی پخش شود صحیح نیست چون نوعی بدآموزی در جامعه دارد و موجب افزایش نگرانی و اضطراب در جامعه می شود.

وی افزود: البته پخش برخی از دادگاههای متهمان جرائم خاص از تلویزیون خوب است و باید قانونگذار برای اجازه قانونی پخش به دقت موارد را از نظر کارشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی و اثرپذیری مطالعه کند.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده