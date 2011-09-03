کنسرت ارکستر سازهای بادی تهران برگزار می شود

سینا ذکائی سرپرست ارکستر بادی تهران با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : نخستین اجرای این ارکستر در بخش رقابتی بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد و پس از وقفه دو ساله با رویکردی جدید به نوع کار این ارکستر به روی صحنه خواهیم رفت .

وی در ادامه افزود : در این اجرا قطعاتی خاطره انگیز که با گوش مردم آشنایی دارد را اجرا خواهیم کرد براین اساس قرار است قطعاتی از موسیقی جز و لاتین و همچنین آثاری از آهنگسازانی چون مانچینی و چارلی پارکر را به روی صحنه ببریم همچنین قطعاتی از موسیقی فیلم را نیز اجرا خواهیم کرد.

این نوازنده فلوت در ادامه صحبت های خود به تفاوت های این کنسرت با اجراهای پیشین این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : تفاوت های این کنسرت هم در شکل ظاهری ارکستر چون دکور صحنه لحاظ شده و هم در شیوه اجرا به این معنا که در این کنسرت 23 قطعه برای نخستین بار اجرا خواهیم کرد که اغلب این قطعات برای نخستین بار است که به روی صحنه می رود؛ همچنین در این اجرا یک سولیست آکاردئون حضور دارد که گمان می کنم اجرای این نوزانده یکی از خصوصیات منحصر به فرد و جذاب این گروه موسیقی در این اجرا خواهد بود.

وی در پایان افزود : ناگفته نماند که تازه ترین اجرای ارکستر بادی تهران برای آخرین بار است که کنسرتی با فرمت درنظر گرفته شده که در این اجرا بیننده شاهد خواهد بود به روی صحنه می برد و قرار است از این پس نوع کار خود و قطعاتی که انتخاب می کند را تغییر دهد به عنوان مثال دیگر قطعاتی در حوزه موسیقی فیلم به روی صحنه نخواهد برد چراکه شاهد بوده ایم که ارکسترهای مختلف با عناوین متفاوت اجراهایی از موسیقی فیلم را به روی صحنه برده اند از همین رو ترجیح می دهیم که نوع دیگری از اجرای قطعات موسیقی را به روی صحنه ببریم.

لازم به ذکر است این ارکستر برای نخستین بار در بخش رقابتی ارکسترال بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر به داوری "حسن ریاحی"، "فریدون شهبازیان" و "نادر مشایخی" به روی صحنه رفت و در آن کنسرت قطعاتی چون "شمشیرباز" از موسیقی سیاهان آفریقایی، سوئیت "ارابه ران"،"لحظه های تابستان"، "رادزسکی مارس"، لیبرتانگو" و همچنین قطعه "پلنگ صورتی" را به روی صحنه بردند.