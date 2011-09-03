علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عرضه بنزین در سطح جایگاههای عرضه سوخت با بیان اینکه در حال حاضر ذخیره بنزین یارانه ای (بنزین 100 تومانی) کارتهای هوشمند سوخت به کمترین میزان خود کاهش یافته است، گفت: پیش بینی می شود به زودی ذخیره بنزین 100 تومانی کارتها صفر شود.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه تاکنون هیچ گونه محدودیت زمانی برای مصرف بنزین 100 تومانی کارتهای هوشمند سوخت تعیین نشده است، تصریح کرد: با به پایان رسیدن این ذخیره عملا بنزین با دو نرخ نیمه یارانه ای و آزاد عرضه شود.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود یک میلیون لیتر بنزین با 100 تومانی در سطح جایگاههای به فروش می رسد، بیان کرد: این در حالی است که هم اکنون میزان فروش بنزین با نرخ 400 تومانی به حدود 45 میلیون لیتر در روز رسیده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اشاره به افزایش متوسط فروش روزانه بنزین آزاد با نرخ 700 تومانی در سطح جایگاههای سوخت از ابتدای سالجاری تاکنون، بیان کرد: در شرایط فعلی فروش بنزین آزاد جایگاهها از مرز 14 میلیون لیتر در روز عبور کرده است.

وی همچنین با اظهار بی اطلاعی از افزایش احتمالی قیمت بنزین، تاکید کرد: تاکنون طرحی مبنی بر افزایش قیمت بنزین توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه نشده است.

به گزارش مهر، از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه نزدیک به 60 میلیون لیتر بنزین در کشور مورد استفاده قرار گرفته است که استفاده از این فرآورده استراتژیک نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود چهار میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

در شرایط فعلی روزانه 53 میلیون لیتر بنزین در سطح پالایشگاههای نفت تولید می شود که با توجه به توقف واردات برای جبران این کسری و تامین نیازهای داخلی از ذخایر استراتژیک بنزین کشور برداشت می شود.