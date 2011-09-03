مسابقات ورزشی معلمان تربیت بدنی سراسر کشور در مشهد برگزار می شود

علی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این رقابت ها در قسمت برادران 32 تیم با 350 شرکت کننده از تاریخ 14 لغایت 19 شهریور ماه و در قسمت خواهران 32 تیم با 350 شرکت کننده از سراسر کشور از تاریخ 20 لغایت 25 شهریور ماه به رقابت خواهند پرداخت.

وی ضمن اشاره به مؤلفه های اثر گذار در فرایند یاددهی - یادگیری گفت: معلم مهم ترین و تنها مؤلفه ای است که بدون آن هدایت و تربیت تحقق پیدا نمی کند.

میرسیستانی هدف از برگزاری این رقابت ها را بالا بردن انگیزه شغلی معلمان تربیت بدنی اعلام کرد و افزود: معلمان با مشارکت خود در این رقابت ها ضمن به روز رسانی دانش و اطلاعات فنی، نسبت به افزایش قابلیت های جسمانی، حرکتی و نیز بهبود مهارت های ورزشی خود تلاش می کنند.