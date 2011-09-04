تهران صدرنشین آمار ازدواج و طلاق در تیرماه

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آمارهای جمع آوری شده تعداد ازدواجهایی که از ابتدای سال تا پایان تیرماه امسال در کشور انجام شده ، 327 هزار و 923 ازدواج بوده و همچنین در این مدت 45 هزار و 219 واقعه طلاق رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه ازدواجهایی که طی تیرماه تهران رخ داده، 85 هزار و 720 ازدواج بوده گفت: استانهای تهران با 10 هزار و 974 واقعه ، خراسان رضوی با 7 هزار و 476 واقعه و خوزستان با 5 هزار و 662 فقره ازدواج به ترتیب دارای بیشترین و استانهای سمنان، ایلام و کهکیلویه و بویر احمد نیز به ترتیب با 648، 734 و 816 واقعه دارای کمترین ازدواج ثبت شده بوده اند.

مدیر کل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در مورد آمار طلاق ثبت شده در تیرماه تصریح کرد: در تیرماه 11 هزار و437 واقعه طلاق رخ داده که استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با دو هزار و 632 ، یک هزار و 150 و همچنین 643 واقعه دارای بیشترین تعداد طلاق بوده اند.

محزون گفت: استانهای ایلام، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان نیز دارای کمترین واقعه طلاق در تیر ماه بوده اند. همچنین در سه ماهه اول امسال 242 هزار و 203 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 6 درصد کاهش داشته است. طی این مدت 33 هزار و 782 واقعه طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه 2,2 درصد افزایش داشته است.