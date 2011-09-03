تردد مسافر از تنها مرز زمینی گلستان 76 درصد افزایش یافت

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 51 هزار و 286 مسافر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشته اند که این آمار در مدت مشابه سال قبل 30 هزار و 638 مسافر بوده است.

وی اظهار داشت:در پنج ماه اول سالجاری سه هزار و 877 نفر مسافر ایرانی از مرز اینچه برون وارد استان شده اند و هشت هزار و 211 نفر مسافر ایرانی از این مرز به خارج سفر کرده اند.

وی عنوان کرد: این آمار نسبت به سال گذشته در همین مدت، 42 درصد کاهش و 23 درصد افزایش نشان می دهد.

به گفته شهریاری، در پنج ماه سالجاری 19 هزار و 22 مسافر خارجی نیز از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شدند و 20 هزار و 176 نفر مسافر خارجی نیز از این مرز خارج شدند.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: این آمار به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل 154 و 105 درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: عمده کالاهای همراه مسافر ورودی به کشور شامل روفرشی، نخ کاموا، نخ قرقره، نخ قالی، پارچه روسری و ... است.