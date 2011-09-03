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۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

شهریاری در گفتگو با مهر:

تردد مسافر از تنها مرز زمینی گلستان 76 درصد افزایش یافت

تردد مسافر از تنها مرز زمینی گلستان 76 درصد افزایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات گلستان اعلام کرد: تردد مسافر از تنها مرز زمینی استان در پنج ماه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 76 درصد افزایش داشته است.

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 51 هزار و 286 مسافر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشته اند که این آمار در مدت مشابه سال قبل 30 هزار و 638 مسافر بوده است.

وی اظهار داشت:در پنج ماه اول سالجاری سه هزار و 877 نفر مسافر ایرانی از مرز اینچه برون وارد استان شده اند و هشت هزار و 211 نفر مسافر ایرانی از این مرز به خارج سفر کرده اند.

وی عنوان کرد: این آمار نسبت به سال گذشته در همین مدت، 42 درصد کاهش و 23 درصد افزایش نشان می دهد.

به گفته شهریاری، در پنج ماه سالجاری 19 هزار و 22 مسافر خارجی نیز از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شدند و 20 هزار و 176 نفر مسافر خارجی نیز از این مرز خارج شدند.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: این آمار به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل 154 و 105 درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: عمده کالاهای همراه مسافر ورودی به کشور شامل روفرشی، نخ کاموا، نخ قرقره، نخ قالی، پارچه روسری و ... است.

کد مطلب 1397841

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