حسین مروی، تهیهکننده فیلم تلویزیونی "آبی آسمانی" در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم تلویزیونی "آبی آسمانی" را اواخر مرداد ماه به کارگردانی بهمن زرینپور برای سیمافیلم کلید زدیم. به احتمال زیاد تا 10 روز آینده تصویربرداری این پروژه به پایان میرسد. این فیلم تلویزیونی لوکیشنهای متعددی دارد و با توجه به جادهای بودن کارعمده لوکیشنها خارجی است.
فیلمنامه اولیه این کار به قلم حسین رجائی دوست و بازنویسی بهمن زرین پور، قصه دو جانباز قطع پا و نابینا را روایت میکند که در یک آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان روزگار میگذرانند. این دو تصمیم میگیرند با کمک یکدیگر یک تن واحد شده و با دوچرخهای دونفره به زیارت حرم امام و شهدا بروند. عزم آنها علیرغم مخالفت رئیس آسایشگاه جدی می شود و به راه میافتند، ولی در طی مسیر حوادثی برایشان به وقوع میپیوندد که مصداق عینی امدادهای غیبی است.
در فیلم "آبی آسمانی" عبدالرضا اکبری، رحمان باقریان، ابوالفضل شاه کرم، ارسطو خوش رزم، افشین نخعی، جواد زیتونی، مرتضی ذوالفقاری و سولماز آقمقانی بازی میکنند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: حسین ناظریان، طراح صحنه و لباس: مهدی بداقی، طراح چهره پردازی: محسن ملکی، صدابردار: حسام شریعت مدار احمدی، مدیر تولید: مرتضی افضلی، تدوین: حسین غضنفری، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: محمد مهدی مروی، منشی صحنه: سمیه شهرابی، عکاس : نرگس مقدسی و مجری طرح: معصومه نیک کار.
این فیلم تلویزیونی در گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مرکز سیمافیلم تولید میشود.
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