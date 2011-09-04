خسرو ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌هایش در باشگاه ذوب‌آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: باشگاه ذوب‌آهن امروز شرایط ویژه‌ای دارد، وضعیتی که برای تمام باشگاه‌های دولتی در هزینه کردن پیش آمده است. ما در حال عبور از این مرحله هستیم و تلاش می‌کنیم هیچ تیمی حذف نشود.

وی در مورد اینکه این نگرانی وجود دارد فعالیت برخی از تیم‌های ورزشی ذوب‌آهن تعطیل شود، خاطرنشان کرد: هدفمان این است رشته‌هایی که داریم را حفظ و قرار نیست رشته‌ای حذف شده و یا فعالیت این باشگاه در برخی از رشته‌ای متوقف شود.

مدیرعامل جدید باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در این مورد تاکید کرد: قصد داریم علاوه بر فعالیت فعلی در بخش‌های آموزشی و همگانی رشته‌هایی مانند تکواندو، کشتی، جودو، کاراته و... که انفرادی و مدال آور هستند و حتی به دست فراموشی سپرده شده‌اند، در بخش قهرمانی این رشته‌ها هم که کم هزینه است، فعالیت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه این باشگاه بی‌نظیرترین خدمات را در سطح ورزش همگانی دارد زیرا حدود 75 هزار نفر را تحت پوشش دارد، افزود: فعالیت در بخش ورزش همگانی به عنوان زیربنای ورزش که ضمن کمک به باشگاه، در سلامت جامعه و هم به ورزش ملی اهمیت ویژه‌ای دارد، طی یک سال و نیم گذشته در باشگاه ارتقا پیدا کرده و به شدت ادامه پیدا خواهد کرد.

ابراهیمی با بیان اینکه در روزهای گذشته با منصور ابراهیم‌زاده سرمربی تیم فوتبال این باشگاه نشستی داشته، تاکید کرد: تیم فوتبال مشکل خاصی ندارد و با ابراهیم‌زاده هم با روحیه بالا و قدرت کارش را ادامه می‌دهد. ضمن اینکه برنامه‌ریزی برای موفقیت تیم فوتبال ذوب‌‍آهن از قبل صورت گرفته و ما کم و کاستی‌ها را جبران می‌کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی بلند مدت در تیم فوتبال این باشگاه اظهار داشت: کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال با روحیه عالی و کاملا یکدست تمرینات را پیگیری می‌کنند، حتی در 5 هفته نخست لیگ هم تا حدودی دچار بدشانسی شد و گرنه می‌توانست در دو بازی پیروز شده و وضعیت بهتری در جدول رده‌بندی بدست آورد.

مدیرعامل جدید باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با تاکید بر اینکه این تیم می‌تواند مسیر موفقیت‌های گذشته‌اش را در مسابقات آینده ادامه دهد، تاکید کرد: هدف باشگاه ذوب‌آهن قهرمانی در لیگ ایران و آسیا و قطعا برای رسیدن به این هدف تمام تلاش‌مان را به کار می‌بندیم. در این مورد ما دو بازی حساس در لیگ ایران و آسیا پیش رو داریم که امیدواریم با موفقیت این دو مسابقه خصوصا دیدار با سوون سامسونگ را پشت سر بگذاریم.

وی در مورد مشکلات مالی باشگاه ذوب‌آهن هم تصریح کرد: همانطور که دکتر براتی اعلام کرده‌اند بزودی و پس از عبور از شرایط ویژه‌ای که در آن قرار داریم و خصوصی شدن باشگاه، این مشکلات بطور کامل رفع خواهد شد.

ابراهیمی در پایان با اشاره به این موضوع که ما با باشگاه سپاهان رقیب نیستیم، گفت: با باشگاه و مجموعه سپاهان رفیق هستیم زیرا در یک شهر فعالیت کرده و زیر مجموعه یک وزاتخانه هستیم. ما در سایه رفاقت با همدیگر رقابت کرده و هیچ تنشی و رقابت منفی بین ما به هیچ وجه وجود ندارد. در مجموع تاکید می‌کنم باشگاه ذوب‌آهن با باشگاه سپاهان رفاقت کامل، دوستی و برادری دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال سوون سامسونگ کره‌جنوبی و ذوب‌آهن ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه 23 شهریورماه با قضاوت ماساکی توما از ژاپن در ورزشگاه جام جهانی سوون برگزار می‌شود.